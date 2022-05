Simulation d’accouchement : L’obstétrique de La Pocatière remet ça

Geneviève Caron, enseignante au sein du département de soins infirmiers au Cégep de La Pocatière, était une fois de plus la voix de Lucina, à partir de la régie du local de simulation. Samuel Ouellet, également enseignant en soins infirmiers, a repris le rôle du père pour l’occasion. Stéphanie Dumais et Émilie Lizotte-Lévesque, deux infirmières en obstétrique à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima qui avaient déjà pris part à une simulation similaire l’hiver dernier, étaient de retour aux côtés de la Dre Claudine Rancourt.

Du côté de l’équipe en obstétrique, infirmières et médecin ont grandement apprécié de participer à l’exercice au bénéfice des étudiants, mais elles en tirent également des avantages sur le plan professionnel. « Des accouchements, on en vit peut-être deux par semaine à La Pocatière. On s’entend que ce n’est pas excessif. Participer à une simulation comme ça, ça nous permet aussi de rester à jour dans nos savoirs et notre expertise », poursuit Stéphanie Dumais.