Les 100 ans de l’UPA célébrés au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent se prépare à célébrer le centenaire de l’Union des producteurs agricoles (UPA) avec une série d’événements festifs et éducatifs qui auront lieu pour la plupart le samedi 22 juin. Cette journée constituera un hommage à un siècle de dévouement et d’innovations agricoles.

« Souligner nos 100 ans, c’est lever le voile sur qui nous sommes, et sur notre contribution au développement et à la vitalité des communautés rurales du Québec. Car notre engagement dépasse largement la simple défense des intérêts de nos membres. J’invite tous les producteurs agricoles et toute la population du Bas-Saint-Laurent à se rencontrer en participant nombreux à ces festivités qui se veulent à la fois rassembleuses et familiales, note Nathalie Lemieux, présidente de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

Les festivités débuteront dès midi au Marché public de la Grande-Anse, situé dans le stationnement de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et du Collège de Sainte-Anne. De 12 h à 16 h 30, les visiteurs pourront explorer les stands de 12 exposants locaux offrant une variété de produits agricoles et artisanaux. Les enfants auront aussi de quoi s’amuser avec un jeu gonflable installé sur place.

L’ambiance musicale sera assurée par le Duo D3M, composé d’un guitariste et d’un contrebassiste, qui joueront tout au long de l’après-midi. Côté gourmandise, la Ferme Regika proposera ses célèbres poutines, tandis que l’Association régionale de l’agriculture biologique du Bas-Saint-Laurent servira des hot-dogs et des rafraîchissements. Pour les amateurs de sucreries, l’Érablière de la Picard offrira de la barbe à papa à l’érable.

Des kiosques de dégustation tels que celui du Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ), permettront aux visiteurs de découvrir des produits régionaux uniques. Une démonstration de préparation de bubble tea sera également présentée par l’ITAQ. Pour les passionnés de jardinage, une activité sur les semis, organisée par le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA), offrira des conseils précieux.

À 16 h, une conférence intitulée 100 ans d’innovation sera donnée par le CDBQ, soulignant les avancées et les réalisations marquantes de l’UPA au cours du dernier siècle. Les célébrations se poursuivront en soirée avec un cocktail exclusif du 100e anniversaire, réservé aux invités spéciaux, dans la cour intérieure de l’ITAQ.

Ensuite, de 19 h à 22 h, le MQAA ouvrira ses portes pour une exposition intitulée Du cœur au ventre depuis 100 ans. L’entrée se fera sur contribution volontaire, permettant ainsi à chacun de découvrir l’histoire et l’évolution de l’agriculture au Québec. L’exposition élira domicile tout l’été au musée de la Pocatière, qui devient l’un des deux endroits au Québec à la présenter.

Pour clôturer la journée, une projection extérieure du film Habiter la terre sera présentée à l’Arche agricole, dans le stationnement de l’ITAQ, de 22 h à minuit. Cette projection, qui se déroulera chaque soir jusqu’au 25 juin, offrira une réflexion poétique et visuelle sur notre relation avec la terre. « La Pocatière est fière d’être la ville hôtesse de ces festivités. C’est ici que fut construite la première école d’agriculture au Canada », affirme le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé.

« Ces célébrations sont pour nous l’occasion de vraiment célébrer le domaine agroalimentaire du Québec. L’ITAQ est vraiment fière de recevoir cet événement chez nous. C’est ici que l’on forme la relève, alors pour nous, il était naturel de collaborer à ces célébrations », ajoute la directrice générale de l’ITAQ, Karine Mercier.

Ce centenaire sera mémorable, riche en découvertes, et soulignera l’importance de l’agriculture dans la région. Les activités variées et inclusives témoignent de la diversité et de la vitalité de la communauté agricole locale, tout en honorant un siècle d’engagement et de progrès.