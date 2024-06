Alstom s’engage pour l’inclusion LGBTQ+

Alors que le mois de la fierté commence à travers le monde, Alstom annonce son partenariat avec Fierté au travail Canada. Cette initiative reflète l’engagement d’Alstom envers ses employés et la communauté LGBTQ+ au pays.

En rejoignant Fierté au travail Canada, Alstom entreprend un processus d’audit en milieu de travail pour établir des références et améliorer l’inclusion LGBTQ+. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts visant à créer un environnement de travail inclusif et respectueux.

Les employés, tant au Canada qu’à l’international, auront accès aux événements, ressources et programmes de leadership offerts par Fierté au travail Canada. De plus, le portail d’offres d’emploi de Fierté au travail Canada permettra à l’entreprise de renforcer ses efforts de recrutement en attirant davantage de talents LGBTQ+.

« Alstom s’efforce de créer un lieu de travail où tous les employés se sentent respectés, en sécurité, et à l’aise pour s’exprimer de manière authentique. Nous sommes convaincus que Fierté au travail Canada nous aidera à accélérer nos progrès vers nos objectifs d’inclusion et d’alliance », dit Michael Keroullé, président des Amériques et parrain exécutif d’Alstom True Colours.

Initiatives inclusives en cours

À travers son réseau de ressources pour les employés LGBTQ+ et leurs alliés, Alstom True Colours continue de promouvoir un lieu de travail inclusif. Ce réseau compte plus de 150 membres dans les Amériques, et organise des initiatives comme le Rainbow Train, un défilé virtuel de la fierté où les employés du monde entier compilent leurs pas pour déplacer un train virtuel autour du globe.

En 2023, 1139 employés de 25 pays y ont participé, faisant voyager le train virtuel trois fois autour de la Terre. Cette initiative, en plus de sensibiliser et de créer une communauté, a remporté le premier prix de l’innovation de l’Association canadienne du transport urbain dans la catégorie Équité, diversité et inclusion.

Ce partenariat avec Fierté au travail Canada s’inscrit dans une démarche globale d’Alstom pour promouvoir la diversité et l’inclusion, tant au sein de ses équipes qu’auprès de la communauté.