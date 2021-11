Les 70 ans et plus pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19

Ainsi, les personnes de 70 ans et plus pourront recevoir une troisième dose pourvu qu’il se soit écoulé au moins six mois depuis qu’elles ont reçu leur deuxième dose.

Ces personnes devront obligatoirement prendre rendez-vous sur le site Clic Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545, selon le calendrier suivant : à compter du 16 novembre pour les personnes de 80 ans et plus ; à compter du 18 novembre pour les personnes de 75 à 79 ans ; à compter du 23 novembre pour les personnes de 70 à 74 ans. Par ailleurs, les 3446 personnes du Bas-Saint-Laurent qui ont reçu deux doses des vaccins AstraZeneca ou CoviShield pourront aussi obtenir une dose de rappel d’un vaccin à ARN messager. Un délai de six mois depuis l’administration de la deuxième dose devra également être respecté et ces personnes devront prendre rendez-vous via internet ou par téléphone, et ce, à compter du 25 novembre.