Les Amusements St-Damase dévoilent leur Salle des Loisirs rénovée

L’objectif du projet était, d’une part, de rendre la salle utilisable en toutes saisons et, d’autre part, de diminuer les coûts d’entretien et de chauffage afin de réinvestir ces montants dans des activités destinées aux citoyens.

Rébecca Dubé, présidente, explique à cet effet : « Comme Les Amusements St-Damase est un organisme bénévole autofinancé, chaque sou est important et fait une grande différence. Le Festival du Poulet est notre principale activité de financement et permet par la suite d’effectuer toutes nos autres activités dans l’année dont la patinoire, les sessions d’activités sportives et la Fête du Canada, par exemple. Or, les coûts d’entretien de notre salle étant devenus extrêmement élevés avant les rénovations, ce sont toutes les activités que nous tenons qui étaient en péril. »

Dans les prochains mois, les Amusements St-Damase souhaitent d’abord se concentrer sur le Festival du Poulet, qui sera de retour du 1er au 4 septembre, puis offrir dès l’automne une programmation plus variée destinée aux petits et grands.

Les rénovations effectuées dans la dernière année comprennent principalement le remplacement des portes et fenêtres, l’isolation des murs et planchers ainsi que le changement de tout le revêtement extérieur. Les différents accès à la salle ont également été revus afin d’être plus sécuritaires et conviviaux pour les personnes à mobilité réduite. Requis depuis longtemps, ces travaux permettent d’assurer la continuité des activités des Amusements St-Damase. C’est grâce à une collaboration avec les acteurs locaux que le projet a pu être réalisé. Les travaux ont d’abord été entamés à la suite de l’annonce d’une aide financière du ministère de l’Économie et de l’Innovation, obtenue grâce à l’appui de la députée Marie-Eve Proulx, ainsi qu’à un montant accordé par la Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet. Par la suite, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet et Vico, partenaires de longue date, ont également choisi d’investir dans le projet, suivis par de nombreuses entreprises locales.