Souliers neufs et beaux vestons à la Boutique Mon-Choix

« Avant d’avoir la boutique, on avait déjà une pièce dédiée à ce type de vêtements de travail. Des gens venaient nous voir sur une base occasionnelle pour en acheter. On a simplement saisi l’opportunité de transformer ce local en boutique proprement dite pour en faire un plateau de travail supplémentaire pour l’organisme», explique Claudel Parizeau, directeur général d’Ateliers Mon-Choix.

Mieux connu pour son service de déchiquetage de documents confidentiels, Ateliers Mon-Choix offre depuis longtemps une variété de plateaux de travail pour personnes en quête d’une meilleure autonomie et d’une plus grande estime d’elles-mêmes avant de réinsérer le marché du travail. Ces objectifs demeurent toujours avec la boutique, mais à cela s’ajoute un désir de diversifier l’offre de services de l’OBNL et assurer une source de revenus supplémentaire.

Quatre à cinq personnes collaborent actuellement au bon fonctionnement de la boutique, dont une personne embauchée récemment qui est dédiée entièrement à la gestion des opérations. Les personnes impliquées veillent au nettoyage des vêtements, à leur réparation si nécessaire et à maintenir l’inventaire à jour. Le tout est encore dans un processus d’amélioration continue, de l’avis du directeur général, mais la structure prend forme de plus en plus et se rapproche de celle d’un vrai magasin.