Les associations de presse réagissent à l’arrêt de la distribution des journaux communautaires non adressés par le STTP et Postes Canada

Le 16 septembre dernier, plusieurs associations d’éditeurs de journaux ont transmis la lettre ci-dessous au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et à Postes Canada pour exprimer leur vive déception de voir les journaux communautaires et ethniques traités comme du publipostage.

Madame Simpson, Monsieur Ettinger,

Au nom des membres de l’Alberta Weekly Newspapers Association, de la B.C. & Yukon Community News Media Association, d’Hebdos Québec, de la Manitoba Community Newspapers Association, du National Ethnic Press and Media Council of Canada, de Médias d’info Canada, de l’Ontario Community Newspapers Association, et de la Saskatchewan Weekly Newspapers Association, nous vous écrivons pour exprimer notre profonde déception envers Postes Canada et le STTP.

Vous traitez tous deux les journaux communautaires et ethniques non adressés comme du publipostage. Monsieur Ettinger, votre décision de ne plus exempter les journaux communautaires contenant des encarts commerciaux du programme Choix de la clientèle de Postes Canada revient à traiter du contenu journalistique canadien, fondé sur les faits et vérifié, comme du publipostage ou du « courrier indésirable ». Cette décision a été prise sans véritable consultation des parties prenantes ni analyse des impacts économiques et sociaux.

Madame Simpson, votre décision récente de ne plus traiter ni distribuer les envois non adressés (courrier de quartier) — qu’elle ait été volontaire ou non — prend les éditeurs de journaux communautaires en otage, et prive les Canadiens de nouvelles locales vérifiées et fiables.

Les journaux communautaires et ethniques informent, mobilisent et rassemblent les Canadiens dans des centaines de collectivités à travers le pays. Bon nombre sont de petites entreprises appartenant à des entrepreneurs locaux, qui peinent à garder les lumières allumées et à payer leurs employés, en raison notamment de la perte de revenus publicitaires au profit des géants américains du Web.

Soyons clairs : les journaux communautaires, avec ou sans encarts commerciaux, ne sont pas du publipostage. Ils constituent une source d’information essentielle pour la population canadienne. Nos membres sont de bons clients de Postes Canada, et ils s’indignent d’un tel traitement. Alors que vous tentez de régler vos différends, nous espérons que les deux parties négocieront de bonne foi. Nous vous demandons instamment d’assurer sans délai la reprise du traitement et de la distribution des journaux communautaires non adressés — avec ou sans encarts commerciaux.

Le Placoteux, en tant que membre de l’association Hebdos Québec, est signataire de cette lettre.

Illustration : Courtoisie