Espace KO lance une programmation pour les travailleurs autonomes

L’espace de travail partagé Espace KO innove cet automne en dévoilant sa toute première programmation spécialement conçue pour les travailleurs autonomes, les pigistes, ainsi que les propriétaires de petites entreprises de la région.

Ainsi, jusqu’en décembre, une dizaine de rendez-vous seront proposés, allant de formations pratiques à des rencontres de réseautage. « Chaque activité répond à un besoin exprimé par la communauté d’affaires locale », explique l’organisation, qui souhaite offrir à la fois des outils concrets et des occasions d’échanges stimulants.

Un calendrier varié

Dès le 16 septembre, un premier lunch and learn animé par la coach exécutive Mireille Dubé donnera le ton avec une conférence intitulée Allier productivité et sérénité : 5 clés. Suivront en octobre une séance photo professionnelle avec la photographe Julie Houde Audet, une formation sur la rédaction inclusive par la rédactrice agréée Lucie Fauteux, ainsi qu’un atelier pratique sur LinkedIn avec le stratège Isaël Morin.

En novembre, une causerie à Saint-Pamphile et une rencontre à Saint-Jean-Port-Joli mettront en lumière l’intelligence artificielle appliquée aux projets entrepreneuriaux. Enfin, la programmation se conclura le 18 décembre par un party de Noël réservé aux travailleurs autonomes.

En parallèle, Espace KO propose aussi une activité récurrente : chaque dernier vendredi du mois, Viens faire ton admin ! permet de travailler sur ses projets administratifs en compagnie d’autres membres de la communauté.

Des investissements majeurs

Pour accompagner cette programmation, des travaux d’amélioration sont en cours dans les locaux de l’espace de coworking. Grâce à une aide de 65 000 $ provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) de la MRC de L’Islet et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, les installations seront rendues plus fonctionnelles et conviviales. Le CAE Montmagny–L’Islet soutient également financièrement l’un des ateliers-formation.

Fondé en 2019, Espace KO est aujourd’hui reconnu comme le seul espace de travail partagé dans la MRC de L’Islet. L’organisme à but non lucratif a pour mission de dynamiser et de soutenir la communauté de travailleurs autonomes, de télétravailleurs et de professionnels de divers horizons.

Les activités auront lieu principalement dans les locaux d’Espace KO, situés au 7, rue de Gaspé Est à Saint-Jean-Port-Joli. Les personnes intéressées peuvent consulter la page Facebook ou le site web d’Espace KO pour connaître la programmation complète et s’inscrire.