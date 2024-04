Les athlètes de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière récompensés

Le jeudi 11 avril dernier, lors du 13e Gala des Gaulois de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et du Cégep de La Pocatière, les athlètes Gauloises et Gaulois ont célébré leur saison 2023-2024 devant leurs parents, amis et collègues.

Le Gala des Gaulois est une occasion de récompenser les étudiants athlètes qui pratiquent un sport d’excellence et qui se sont distingués tant sur le plan sportif qu’académique. Vingt- neuf athlètes de six disciplines sportives (volleyball, football, cross-country, basketball, cheerleading et badminton) ont été honorés au cours de la cérémonie. Les traditionnels trophées Gaulois, sur lesquels trône majestueusement le « G » ailé des Gaulois, ont été remis à nouveau cette année.

Ceux-ci seront conservés et exposés pour les prochaines années à l’ITAQ et au Cégep de La Pocatière, aux campus de La Pocatière et de Montmagny. Chaque lauréate et lauréat a aussi reçu une bannière qu’il conservera en souvenir de la saison 2023- 2024.

La cérémonie s’est conclue par le dévoilement des athlètes par excellence de l’année, chacun d’eux a reçu de la Fondation du Cégep de La Pocatière une bourse de 300 $ soulignant leurs efforts et leur excellence. Athlète masculin par excellence : Samuel Roy, étudiant au Cégep de La Pocatière en Sciences humaines. Athlète féminine par excellence : Maude Rousseau, étudiante au Cégep de La Pocatière en Technologie du génie physique.

Les directions de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière ont exprimé leur satisfaction à l’unisson quant à la tradition bien établie du gala du mérite sportif au sein de la communauté collégiale. Ils souhaitent féliciter chaleureusement tous les récipiendaires du Gala des Gaulois et remercier le personnel d’encadrement et les bénévoles pour leur contribution à l’épanouissement sportif de ces jeunes.

Source : Frédéric Busseau