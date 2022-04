Les bienfaits de la musique chez les aînés

On dit que la musique adoucit les mœurs, qu’elle donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée. Plusieurs études le démontrent, la musique fait du bien et peut être utilisée comme moyen thérapeutique. Que ce soit en chantant, en jouant d’un instrument ou tout simplement en écoutant un enregistrement, les bienfaits sont nombreux.

Par François Landry, directeur général École Destroismaisons

L’équipe de l’École Destroismaisons est aux premières loges depuis maintenant 10 ans pour observer l’impact positif de la musique chez les aînés. En effet, l’école a offert tout près de 1000 ateliers de musique adaptée dans les résidences pour personnes âgées sur le territoire des MRC de Kamouraska, L’Islet et Montmagny. Grâce à un nouveau financement provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 800 ateliers supplémentaires seront offerts dans les prochaines années.

Les ateliers visent à faire vivre des expériences uniques à des aînés autonomes, semi-autonomes, en perte d’autonomie ou aux soins palliatifs et sont adaptés en fonction des limitations de chaque clientèle. L’école a réalisé plusieurs sondages auprès des participants et des responsables de résidences de la région et le constat est clair, on observe une amélioration de la joie de vivre ainsi qu’une diminution de l’anxiété et de l’agitation.

En plus de maintenir le bien-être physique et psychologique des participants, l’utilisation des paramètres musicaux, comme le rythme les mélodies, l’harmonie, et le style, permet aux individus de se connecter à leur rythme intérieur. Ils favorisent également le contact et l’interaction avec les autres et suscitent un sentiment de plaisir, de réussite, d’utilité.

Lors des activités, il a également été remarqué que les participants développent un sentiment d’appartenance à leur communauté et exprime leur individualité. Les effets de détente, d’éveil aux émotions ou aux souvenirs (parfois même chez des personnes souffrantes d’Alzheimer) et le bris de la solitude contribuent également à l’amélioration de la qualité de vie.

Au départ, la mise en place de ce type d’activités était pour l’école une volonté de s’impliquer dans son milieu. Aujourd’hui, les ateliers de musique-thérapie sont devenus un incontournable pour les aînées de la région et nous souhaitons que ce service soit offert encore longtemps.