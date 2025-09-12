Les cégeps de régions saluent Guy Rocher

Le Regroupement des cégeps de régions, dont fait partie le Cégep de La Pocatière, souligne avec un mélange d’émotions et de reconnaissance le décès de Guy Rocher, l’un des grands bâtisseurs du Québec moderne, sociologue de renom, et l’un des fondateurs du réseau collégial public québécois.

Membre influent de la Commission Parent, Guy Rocher, décédé mercredi à l’âge de 101 ans, a été un acteur clé de la création des cégeps en 1967. Cette réforme a permis de rendre l’enseignement supérieur accessible partout au Québec, y compris dans les régions, où les cégeps jouent un rôle central dans le développement social, économique et culturel. Grâce à son travail rigoureux et son désir d’amener le Québec encore plus loin, de nombreux parcours de vie ont pris une tangente bien particulière.

« Les régions du Québec sont sans contredit parmi les grandes gagnantes de son œuvre. Il aura contribué à amener l’enseignement supérieur partout sur notre territoire. Il a permis à des milliers d’hommes et de femmes de suivre le parcours qu’ils souhaitaient, sans compromis. Avec la vision et l’engagement de Guy Rocher, les jeunes des régions ont pu avoir accès à des études collégiales de qualité, près de chez eux. Il a contribué à faire de l’éducation un véritable outil d’équité territoriale. Jusqu’à ses derniers moments, il a contribué à la société que l’on connaît aujourd’hui. Merci, monsieur Rocher », souligne avec émotion Sylvain Gaudreault, directeur général du Cégep de Jonquière et président du Regroupement des cégeps de régions.

Tout au long de sa carrière, Guy Rocher a défendu une éducation publique, laïque et démocratique. Sa contribution au modèle québécois d’enseignement supérieur demeure au cœur de la mission des cégeps de régions : offrir à chaque étudiant la possibilité de réaliser son potentiel, peu importe où il habite.

Le Regroupement des cégeps de région rend hommage à un penseur engagé, un humaniste convaincu et un pionnier de la démocratisation du savoir. Son œuvre continuera de guider notre action pour les générations futures.

Source : Regroupement des cégeps de régions