TVCK dévoile une programmation enracinée dans son milieu

La Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK) vient de lever le voile sur sa nouvelle programmation. La nouvelle grille reflète plus que jamais les préoccupations, les passions et le quotidien des gens d’ici. Pour le directeur général, Karl Turpin Bourque, il s’agit d’une saison qui mise sur la proximité et l’authenticité.

« La TVCK, c’est d’abord une télévision qui appartient à sa communauté. On veut que les citoyens se reconnaissent dans nos émissions, qu’ils se sentent interpellés et fiers de ce qui se fait dans leur région », affirme-t-il. Le nouveau calendrier met de l’avant autant des magazines culturels que des productions liées à la vie municipale, économique et sociale du Kamouraska. « On ne veut pas seulement montrer ce qui se passe, on veut aussi donner la parole aux gens », explique Karl Turpin Bourque. « Notre mission, c’est de faire rayonner le territoire par ses habitants. »

Parmi les nouveautés, des capsules sur la relève artistique en improvisation, des portraits d’entrepreneurs locaux, et un retour en force des débats citoyens avec Extra-extra. « C’est important de créer des espaces où l’on peut échanger et réfléchir ensemble. La télévision communautaire, c’est un lieu de dialogue. On n’est pas dans le sensationnalisme, on est dans la profondeur et l’écoute. »

Le directeur insiste aussi sur l’ouverture de la TVCK aux collaborations. « On veut travailler avec les écoles, les organismes, les artistes, les producteurs agricoles… Tout le monde a une histoire à raconter. Si quelqu’un a une idée d’émission, on est là pour l’accompagner. »

Multiplateforme

Au-delà des contenus, TVCK souhaite également rapprocher sa programmation du public grâce au numérique. « Les habitudes changent. Oui, on reste présent sur le câble, mais on développe aussi notre diffusion sur le web et les réseaux sociaux. Le but, c’est d’être là où les gens nous cherchent », souligne Karl Turpin Bourque.

À ses yeux, la télévision communautaire joue un rôle vital pour un milieu comme le Kamouraska. « Dans un monde où l’information circule à une vitesse folle, souvent déconnectée de nos réalités locales, une télévision de proximité devient essentielle. On parle de ce qui nous touche, de ce qui nous ressemble. On se raconte entre nous. »

Le directeur général conclut avec une invitation à la population : « La TVCK, ce n’est pas une télé que l’on consomme passivement. C’est une télé où chacun peut participer. On a besoin de la communauté pour que la télévision communautaire reste vivante. »

Des émissions pour tous les goûts

De retour pour une troisième saison, Le Show de cuisine conserve sa formule conviviale. L’animateur Guillaume Pigeon se déplace chez monsieur et madame Tout-le-monde afin de cuisiner en leur compagnie une recette de leur cru. Les échanges deviennent de véritables histoires humaines.

Les amateurs d’actualité retrouveront aussi Extra-extra, où trois invités prennent place en studio pour discuter de sujets d’actualité. La formule décontractée est enrichie de musiciens en studio. « On veut que ça vive, que ça respire. C’est une émission où l’on s’informe en s’amusant », décrit le directeur général Karl Turpin Bourque.

Parmi les nouveautés, l’animateur Benoît Murray propose L’École d’improvisation, une série qui suit de jeunes élèves du secondaire dans leur apprentissage. Le projet culminera avec un tournoi d’improvisation. « C’est une belle vitrine pour notre jeunesse et une façon originale de montrer l’importance de l’expression orale et de la créativité », se réjouit M. Turpin Bourque.

Toujours pilotée par Benoît Murray, l’incontournable Info-Kam se renouvelle après plus de quinze ans d’antenne. L’animateur sera davantage présent sur le terrain, pour une formule plus dynamique. L’idée est d’aller à la rencontre des citoyens, et de rendre compte de l’actualité directement là où elle se vit.

Pour ceux qui préfèrent prendre leur temps, Francine Lévesque reprend les rênes de Du coq à l’âme. L’artiste-animatrice accompagne des peintres en direct, partageant conseils et regards sur la création. C’est une émission qui respire la douceur, un moment pour ralentir et savourer.

TVCK offre une programmation où chacun peut trouver son compte. L’horaire complet est disponible sur le site de MAtv. Vous pouvez aussi suivre la télévision communautaire sur les réseaux sociaux, et visionner l’ensemble de la programmation au tvck.org.