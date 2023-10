Les certificats d’achat régional de la CCKL fêtent leurs 20 ans

Créés en 2003 afin d’encourager l’achat local, de diminuer les fuites commerciales vers d’autres régions et d’inciter la population à acheter chez nous et, spécifiquement et exclusivement, chez les entreprises membres, les certificats d’achat régional de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) fêtent leurs 20 ans d’existence. Grâce à ses désormais célèbres petits certificats orange, la CCKL travaille activement et concrètement à l’essor de l’économie locale.

« Les certificats d’achat régional sont vendus au grand public, peu importe la région, alors il n’est pas rare de voir des gens de Québec et même de Montréal ayant reçu les certificats en cadeau qui viennent ensuite dépenser chez nous. Ce produit exclusif à notre Chambre fait du chemin et fait jaser. On est très contents », mentionne le président de la CCKL, Gabriel Hudon.

« Ce qui est d’autant plus encourageant, c’est de sentir que les entreprises de la région y croient et en achètent pour leurs employés. Sans nommer de nom, nous avons des entreprises qui en achètent pour plusieurs milliers de dollars par année. Ça nous confirme que notre produit fonctionne et qu’il est apprécié », ajoute la directrice générale, Nancy Dubé.

Avec le nombre grandissant de ses membres, année après année, la CCKL augmente toujours le nombre de ses alliés dans la promotion de l’achat local. Les certificats peuvent être maintenant dépensés dans près de 300 entreprises de la région. Grâce à cette initiative, la CCKL a réussi à garder plus de 450 000 $ dans la région au moment où ces lignes sont écrites. Si la tendance se maintient, la CCKL sera en mesure de faire une grande annonce dans le cadre de son événement annuel, soit la Dégustation Vins & fromages et remise des Prix Reconnaissance qui aura lieu le samedi 27 janvier 2024 au Centre Bombardier à La Pocatière.

Pour en commander dès maintenant, rendez-vous au cckl.org. La date limite pour passer vos commandes est le jeudi 21 décembre 2023.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet