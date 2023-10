Un succès pour le gala du 40e anniversaire de la Fondation de l’Hôpital

Le samedi 21 octobre dernier, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima tenait un grand gala pour fêter son 40e anniversaire. L’activité, qui était sous la présidence d’honneur d’Eve Landry, comédienne québécoise native de la région du Kamouraska, a connu un très grand succès avec une salle comble de 330 convives.

« La soirée a été riche en surprises de toutes sortes pour nos invités », a déclaré le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation. D’ailleurs, une bière « La Fatima » spécialement présentée pour le 40e anniversaire, aux couleurs de la Fondation et brassée par le Ras L’Bock, a même été remise à chacun des convives présents. De plus, la présidente d’honneur, Eve Landry, a livré un discours puissant empreint d’authenticité. « C’est un honneur pour moi, de représenter l’hôpital où je suis née », a-t-elle déclaré.

« Il est très encourageant de constater à quel point la communauté est derrière nous et nous soutient. C’est une énorme vague d’amour pour nos soins de santé au Kamouraska », mentionne Maryse Pelletier, directrice générale de l’organisme. Un mois avant la tenue de cet événement festif, la Fondation avait déjà vendu tous les billets disponibles. L’objectif d’amasser un montant de 70 000 $ pour l’achat d’un deuxième appareil échographe pour le service d’imagerie médicale à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima a été largement dépassé avec plus de 100 000 $ amassés.

Encan et mentions honorifiques

Jean D’Amours et Véronique Michaud de Leva Stratégie ont animé un encan à la criée hors de l’ordinaire. De prestigieux prix étaient mis en encan et ont permis, grâce aux nombreux partenaires, d’amasser une somme totale de 18 500 $.

Pour l’occasion, la Fondation a aussi remis cinq mentions honorifiques afin de souligner l’implication de personnes et entreprises qui se sont distinguées pour leur dynamisme et leur générosité envers la Fondation au cours des quarante dernières années. Ces mentions ont été décernées à Aline Laboissonnière-Fortin, Bernard Bélanger, le Club Lions de La Pocatière, Les Ambulances l’Islet-Sud et les Tourbières Lambert.

La Fondation de l’hôpital de Notre-Dame-de-Fatima tient à remercier chaleureusement Bernard Bélanger pour son soutien financier à la hauteur de 25 000 $ pour l’achat d’un deuxième échographe. Elle remercie également les trois commanditaires majeurs de la catégorie honorables : Amisco, Alstom et Rousseau Métal.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima