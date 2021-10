Les chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière accueillent neuf nouveaux membres

L’invitation avait été faite à tout homme baptisé catholique de 18 ans et plus souhaitant joindre le conseil. L’adhésion était parrainée par un membre. Pour l’occasion, des représentants du conseil local et de ceux avoisinants, de l’organisation régionale et des représentants de l’Église sont venus soutenir, par leur présence, les candidats lors de ce moment empreint d’apprentissages et de réflexions bien senties sur les principes guidant les actions de l’Ordre et de ses membres.