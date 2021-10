Influenza : Le Bas-Saint-Laurent souhaite vacciner des dizaines de milliers de personnes

Maintenant que les virus ont recommencé à se transmettre plus fortement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite qu’un maximum de personnes à risque de complications se fassent vacciner contre l’influenza.

L’an passé, en pleine vague de COVID-19 et alors que le vaccin n’était pas encore disponible, le nombre de personnes vaccinées contre la grippe avait atteint des sommets jamais vus. Il n’y avait toutefois pas eu cas dans la région.

« En 2020, les voyages ont été réduits et c’est ce qui fait habituellement voyager le virus. Ensuite, il y a eu très peu de transmission de tous les virus parce qu’on a eu à “subir” un certain confinement », a dit le directeur de la Santé publique régionale, le Dr Sylvain Leduc.

Cet hiver sera bien différent. Déjà, on observe une augmentation marquée du nombre de virus, car il y a davantage de contacts entre les gens. Il y a cinq cas d’influenza au Québec, pour le moment.

« Une épidémie d’influenza pourrait créer une pression sur le système hospitalier, comme devoir garder des lits de soins intensifs pour des malades et il faudrait alors faire du délestage, comme c’était le cas durant les vagues de COVID-19. Dans les unités pédiatriques, il a déjà une forte activité du virus respiratoire syncytial et si on devait ajouter la grippe et la COVID-19… C’est une saison qui a un cumul de ces risques et c’est cela qu’on veut prévenir (NDLR : par la vaccination) », ajoute le Dr Leduc.

La vaccination contre la grippe est gratuite et fortement recommandée pour les personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse ainsi que les enfants de six mois et plus et les adultes vivant avec une maladie chronique comme le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, une maladie des poumons ou une maladie des reins. Elle est également accessible aux proches et aidants naturels des personnes vulnérables et aux travailleurs de la santé.

Elle est aussi gratuite pour les 60-74 ans en bonne santé, mais il faut payer pour recevoir le vaccin si on ne répond pas à ces critères. Un vaccin contre l’influenza coûte environ 40 à 45 $.

Les résidents en CHSLD et résidences privées pour aînés seront les premiers à recevoir leurs vaccins contre l’influenza, en même temps que leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19. On précise qu’il n’y a pas de contre-indication à recevoir les deux au même moment. On ajoute que le vaccin contre la COVID-19 ne protège pas du tout contre l’influenza.

« On vise à vacciner 80 % des populations à risque et ce pourcentage est habituellement atteint », conclut le Dr Leduc.