Les clubs FADOQ en mode relance

Les clubs FADOQ (Fédération de l’Âge d’Or du Québec) de la région sont en mode relance en cet automne un peu plus souple d’un point de vue sanitaire, permettant la tenue de quelques activités.

Les clubs et leurs membres ont eu la vie dure au courant de cette dernière année et demie en raison des confinements répétés et des consignes sanitaires liés à la COVID-19. Toutefois, plusieurs ont su garder le lien en étant inventifs et en ayant recours au virtuel.

« Le virtuel a pris pas mal la place, mais évidemment ce n’est pas donné à tout le monde. Des équipes secondaient les membres à cet effet. Des spectacles et conférences ont pu être tenus de cette façon, mais surtout, des appels de courtoisie ont été faits auprès des 70 ans et plus », soulignait Guy Bonneau, président de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches, de passage dans le coin récemment.

La FADOQ a créé une liste et un guide approuvé par la Santé publique pour expliquer aux clubs comment se relancer cet automne et quelles activités ils peuvent tenir. En gros, les événements intérieurs sont limités à 25 personnes et à l’extérieur à 50 personnes, en tenant compte de la distanciation. Si le nombre excède 50 à l’extérieur, le passeport vaccinal doit être demandé, expliquait le nouveau président.

« C’est sûr que ça implique un peu de retenue dans la mise en place d’activités. Un souper à 100 personnes comme avant, ce n’est pas encore possible », ajoutait M. Bonneau.

Dans le cadre de sa tournée automnale, il constate que les équipes sont dynamisées à l’idée de reprendre les activités. « C’était bien beau le virtuel, mais les gens ont besoin de contacts. On vise à relancer les activités en toute sécurité », dit Guy Bonneau.

Lors de cette tournée, il est aussi question des AGA à tenir, des activités permises et celles qui ne le sont pas, du renouvellement des cartes de membres, de l’inventaire des locaux et des bénévoles.