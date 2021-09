Victoire de Bernard Généreux : Le travail sur le terrain récompensé

La poussière étant retombée quelques jours après son élection, le député conservateur de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux estime que le travail sur le terrain et la présence constante de son équipe et lui durant la pandémie ont aidé à sa réélection avec une forte majorité.

Durant sa campagne, Généreux a pu valider pourquoi plus de 50 % de la population a voté pour lui. « Pour voir Trudeau partir et, car les gens me reconnaissaient. Plusieurs ont dit apprécier les envois postaux et être informés », a dit Bernard Généreux, lors d’un entretien avec Le Placoteux.