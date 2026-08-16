Les Dubé d’Amérique célèbrent près de quatre siècles d’histoire

Impossible de parcourir la Côte-du-Sud ou le Kamouraska sans croiser des Dubé. À l’aube de quatre siècles de présence en Amérique, les Dubé rappellent qu’ils ont pris racine à l’île d’Orléans, puis à Rivière-Ouelle, où Mathurin Dubé et Marie Champion se sont établis avec leurs enfants au XVIIᵉ siècle. De cette lignée sont issus des milliers de descendants qui ont contribué au développement de la Côte-du-Sud, et qui sont aujourd’hui établis partout au Québec, au Canada et aux États-Unis.

À l’occasion de son 31e anniversaire de fondation, l’Association des Dubé d’Amérique invite les familles Dubé, leurs proches, ainsi que toutes les familles pionnières de la Côte-du-Sud et du Kamouraska à son rassemblement annuel qui se tiendra le samedi 19 septembre de 9 h 30 à 16 h 30 à La Vigie, au cœur du Parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli.

Enracinés en Côte-du-Sud

Si l’Association des Dubé d’Amérique a choisi Saint-Jean-Port-Joli pour son rassemblement annuel, ce n’est pas un hasard. Depuis près de quatre siècles, les Dubé sont présents partout dans la Côte-du-Sud et le Kamouraska. Agriculteurs, artisans, commerçants, enseignants, entrepreneurs, travailleurs forestiers, marins, élus municipaux ou bénévoles, ils ont façonné, génération après génération, la vie économique, sociale et culturelle de ce territoire.

De nombreux Dubé vivent toujours dans la région, tandis que d’autres, établis ailleurs au Québec, au Canada ou aux États-Unis demeurent profondément attachés à leurs racines.

Le rassemblement annuel est l’occasion de renouer avec cette histoire commune, de rencontrer des cousins qu’ils ne connaissent peut-être pas encore, de partager des photographies, des souvenirs et des anecdotes, mais surtout de transmettre aux nouvelles générations un patrimoine familial qui continue de vivre.

« Chaque famille porte une partie de notre histoire collective. Avec ce rassemblement, nous célébrons non seulement le nom Dubé, mais aussi toutes les personnes qui ont façonné nos communautés, et transmis leur héritage aux générations qui suivent », souligne Richard Dubé, président de l’Association des Dubé d’Amérique.

Un programme varié

Le rassemblement présentera une causerie avec des représentants du Musée de la sculpture sur bois, un cocktail de retrouvailles, un dîner familial, de nombreux prix de présence, et des activités de découverte dans l’ambiance chaleureuse de Saint-Jean-Port-Joli.

L’événement est ouvert à tous. Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’Association des Dubé d’Amérique ni de porter le patronyme Dubé pour y participer. Les familles intéressées par l’histoire, la généalogie et le patrimoine de la Côte-du-Sud y trouveront également une occasion privilégiée de découvrir un héritage toujours bien vivant.

Près de quatre siècles après l’arrivée de Mathurin Dubé et de Marie Champion à Rivière-Ouelle, leur héritage demeure bien vivant. Au-delà d’un nom de famille, les Dubé partagent une mémoire, des racines et une histoire qui continuent de rassembler les générations.

On peut s’inscrire avant le 4 septembre au www.association-dube.com, ou demander plus d’information par courriel à associationdesdube@gmail.com.

Source : Association des Dubé d’Amérique