Mathieu Rivest annonce 674 000 $ pour deux institutions muséales

Deux institutions muséales de la Côte-du-Sud bénéficieront d’un soutien financier totalisant 674 510 $ afin de réaliser des projets d’expositions permanentes et itinérantes. L’annonce a récemment été faite par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies obtient ainsi une aide de 440 000 $, tandis que l’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie reçoit 234 510 $.

Ces sommes sont accordées dans le cadre du programme Aide aux projets – Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes, qui vise à soutenir la conservation et la mise en valeur du patrimoine québécois. Le programme favorise notamment l’actualisation ou le renouvellement des expositions permanentes, ainsi que la réalisation d’expositions itinérantes, tout en appuyant les institutions muséales dans leur mission.

« 2026 étant l’année des musées au Québec, je me réjouis de l’annonce des projets retenus aujourd’hui, qui viennent démontrer encore une fois le sens de l’innovation et la créativité dont font preuve nos institutions muséales. Ces bonnes nouvelles s’ajoutent à celles de la récente bonification de 5 M$ du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales », a déclaré Mathieu Lacombe.

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, estime pour sa part que cette aide contribuera à préserver le patrimoine régional. « Je suis heureux de cette annonce qui permettra à des organisations de notre région de recevoir de l’aide pour poursuivre leur mission de sauvegarde de notre patrimoine. De plus, celle-ci démontre que le patrimoine régional a toute une importance, et qu’il est nécessaire de le protéger puisqu’il fait partie de notre identité collective. »

À l’échelle du Québec, le gouvernement accorde un soutien financier de huit millions de dollars à 27 projets d’institutions muséales. Le programme, lié au Fonds du patrimoine culturel québécois, complète le financement au fonctionnement afin de favoriser la réalisation de nouveaux projets culturels dans les institutions muséales agréées.