Les éditeurs de journaux hebdomadaires en ont contre Postes Canada

Les éditeurs de journaux hebdomadaires demandent à l’honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement et lieutenant du Québec, d’ordonner à Postes Canada d’offrir aux éditeurs le même tarif que celui accordé au principal imprimeur de circulaires du pays.

Postes Canada a récemment consolidé son emprise sur le marché de la distribution de circulaires en offrant au principal imprimeur de circulaires du pays des tarifs inférieurs à ceux offerts aux éditeurs de journaux hebdomadaires. Les éditeurs ont constaté une baisse soudaine et importante des revenus provenant des circulaires, qui couvraient traditionnellement les coûts de livraison porte-à-porte de la majorité des 9 millions de journaux hebdomadaires distribués chaque semaine partout au Canada.

« Le secteur des circulaires s’est effondré du jour au lendemain, et nous avons dû prendre des décisions très difficiles », a déclaré Mike Power, chef de la direction de FP Newspapers, qui a fermé Community Review, un journal communautaire gratuit qui desservait 200 000 ménages à Winnipeg.

« Nous demandons au ministre Joël Lightbound, ministre responsable de Postes Canada, d’ordonner à Postes Canada d’offrir aux journaux des tarifs postaux justes et raisonnables ainsi qu’un service de qualité », a déclaré Benoit Chartier, président du conseil d’administration d’Hebdos Québec.

« Nos volumes de circulaires ont chuté d’environ 80 %, et tout ce volume a été transféré à Postes Canada, ce qui représente une menace existentielle immédiate pour de nombreux journaux hebdomadaires », a déclaré Duff Jamison, chef de la direction de Great West Media, qui publie des journaux dans plus de 40 collectivités de l’Alberta et exploite également une imprimerie de 70 000 pi².

« Postes Canada bouleverse les moyens de subsistance des camelots et des éditeurs de journaux, tout en versant 30,8 millions de dollars en primes de rendement alors qu’elle essuie une perte de 1,57 milliard de dollars », a déclaré Lisa Sygutek, présidente de l’Alberta Weekly Newspapers Association.

« Postes Canada jouit d’un monopole légal, mais abuse de ce privilège depuis des années pour étouffer la concurrence dans le marché de la distribution de circulaires », a déclaré Paul Deegan, chef de la direction de Médias d’Info Canada. « Elle ne devrait pas agir à contre-courant du ministère du Patrimoine canadien, qui a été reconnu par WAN-IFRA (World Association of News Publishers) comme un chef de file mondial respecté en matière de politiques médiatiques intelligentes. »

Source: Hebdos Québec