Les Escapades remportent un prestigieux prix international

Dès sa première année d’exploitation, l’initiative Les Escapades conçue par le Regroupement des arrêts gourmands de la région de L’Islet, en Chaudière-Appalaches, s’est illustrée sur le plan international en recevant le Prix de la meilleure stratégie pour le développement du tourisme créatif, dans la catégorie destination rurale, lors de la onzième édition des Trophées du tourisme créatif.

Ce prestigieux prix, décerné par le Creative Tourism Network — un organisme basé à Barcelone en Espagne —, récompense les projets et destinations qui font rayonner le tourisme créatif et ses répercussions durables sur les communautés locales.

« Les Escapades se sont démarquées parmi 192 candidatures réparties dans 25 pays. Le jury a ainsi souligné l’originalité, l’authenticité, et l’impact positif du projet sur le territoire, en plus de reconnaître sa mission de protection du patrimoine immatériel, d’émancipation de la communauté, et d’attractivité internationale. Nous sommes donc un des sept lauréats à avoir remporté un prix, et le seul en Amérique du Nord », a exprimé fièrement au Placoteux Lucile Janin, chargée de projet en tourisme gourmand pour le Regroupement des arrêts gourmands de la région de L’Islet.

Uniquement pendant ses quatre premiers mois d’activité, le comité a mis en place une douzaine d’expériences touristiques clé en main. L’intérêt pour ce genre de programmation était visiblement au rendez-vous, puisque près de 90 % des billets mis en vente ont trouvé preneur, pour un total de 161 participants.

« Dans la région, avec notamment l’affiliation de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli au Creative Tourism Network depuis près d’une décennie, ainsi que le dynamisme et la créativité de nos acteurs locaux, nous sommes témoins de l’engouement marqué des visiteurs pour ce type d’activités qui reflètent l’ADN du territoire. C’est un honneur et une fierté de recevoir ce prix qui fait rayonner la région, ainsi que le Québec, sur la scène internationale », a déclaré quant à lui Jean Saint-Pierre, directeur de Destination région L’Islet.

Cette initiative agrotouristique et culturelle propose au public d’ici et d’ailleurs des expériences gourmandes et créatives auprès de différents acteurs locaux. Les participants peuvent entre autres visiter des fermes, suivre des ateliers de danse, de boulangerie, de composition florale ou d’herboristerie, et déguster des produits locaux. La programmation de la saison estivale 2024 est en cours d’élaboration, et sera annoncée au printemps.

« Nous sommes en train de travailler sur la prochaine saison, avec les demandes de financement nécessaires à sa mise en place. Nous aimerions par ailleurs que ça devienne une activité récurrente à l’avenir. Cette année, l’initiative Les Escapades misera davantage sur le maillage participatif et collaboratif entre les entreprises participantes », a ajouté Mme Janin.

Ce projet, rappelons-le, a été financé par l’entremise du programme Proximité mis en œuvre en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Le projet a aussi été soutenu par Promutuel Montmagny-L’Islet, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, Destination région L’Islet, et la MRC de L’Islet. La programmation saisonnière a bénéficié pour sa part d’un soutien financier de plusieurs entreprises de la région.