Les étudiants internationaux de retour sur le campus

Après une pause, 56 étudiants internationaux sont attendus sur les bancs du Cégep de La Pocatière pour la rentrée scolaire.

Les étudiants provenant principalement de la France, de l’Île-de-la-Réunion, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire étudieront dans les programmes de Soins infirmiers, Audioprothèse, Génie physique, Éducation spécialisée, Comptabilité et gestion, Informatique, Bioécologie, Médias et Sciences humaines.

À titre comparatif, La Pocatière en avait accueilli 70 en 2019-2022, avant la pandémie.

«En collaboration avec les Cégeps de l’Est-du-Québec, nous avons planifié un accueil regroupé. Nous nous sommes assurés d’avoir au cégep des personnes capables de les accueillir selon les normes sanitaires et les exigences requises par les douaniers, avec ou sans quarantaine selon les étudiants, ceux en quarantaine étant bien sûr isolés des autres étudiants», a indiqué Frédéric Busseau, Coordonnateur du service des communications et du développement des effectifs étudiants du Cégep.

Le cégep compte par ailleurs maintenant sur une ressource qualifiée en immigration, soit la conseillère au recrutement et à la promotion à l’international qui est responsable du recrutement international au Cégep depuis 2013.

«Grâce à ses nouvelles qualifications en tant que conseillère réglementée en immigration pour étudiants étrangers, nous avons été en mesure d’accompagner les jeunes dans leurs démarches tout au cours de l’été», a ajouté M. Busseau.

Une semaine d’accueil virtuel a été mise en place pour bien intégrer l’arrivée des étudiants en quarantaine.