Les Gaulois signent un automne de gloire

L’automne 2025 restera gravé dans les annales sportives du Cégep de La Pocatière et de l’ITAQ, alors que les équipes des Gaulois multiplient les exploits sur tous les fronts. Football, flag football féminin, cross-country… les athlètes des deux institutions brillent autant par leurs résultats que par leur esprit d’équipe.

Les Gaulois ont réussi un tour de force rare au football collégial en remportant huit victoires en huit matchs lors de la saison régulière. Il s’agit de la deuxième fois seulement dans l’histoire du programme que l’équipe signe une fiche parfaite. Véritables maîtres du terrain, les joueurs ont amorcé les séries éliminatoires le 2 novembre dernier sur le terrain synthétique de la l’École polyvalente La Pocatière.

Flag football féminin

Les représentantes féminines des Gaulois n’ont pas été en reste, alors que l’équipe de flag football a conclu la saison en deuxième position au classement, démontrant une cohésion exemplaire. Les séries ont également débuté ce dimanche 2 novembre au Patro Roc-Amadour, à Québec.

Cross-country

Les coureuses des Gaulois ont aussi laissé leur empreinte sur le championnat provincial, décrochant la septième place par équipe. Mention spéciale à Juliette Gagnon, du campus de Montmagny, qui s’est hissée au septième rang individuel sur 200 participantes. Grâce à leurs performances soutenues, Clémence Dutil, Catherine Fortier, Juliette Gagnon, Lauralie Jean, Anaïs Lévesque et Iris Munger ont fièrement représenté le Cégep au Championnat canadien de cross-country, les 7 et 8 novembre derniers à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour Dave-Antony Gaudreau, directeur adjoint des études aux Services aux étudiants, cette série de succès illustre la passion et la détermination des jeunes athlètes : « Nos Gaulois et Gauloises connaissent une saison tout simplement exceptionnelle ! Leur esprit d’équipe et leur fierté d’arborer nos couleurs font vibrer toute la communauté collégiale. »

Photo : Noé Marchon