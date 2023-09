Les Grands Prix de la CNESST : Vos actions en santé et sécurité pourraient vous valoir un prix

Dans votre organisation, une innovation a été conçue et mise en œuvre avec succès pour prévenir et réduire les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles? La CNESST vous invite à inscrire cette réalisation aux Grands Prix de la CNESST, le plus prestigieux concours en matière de prévention au Québec.

Votre organisation pourrait se voir décerner le prix Innovation lors d’une remise régionale à l’automne 2024, puis se retrouver en lice pour la cérémonie nationale des Grands Prix de la CNESST, qui aura lieu à Québec, au printemps 2025. Notez que la valeur d’une innovation ne se mesure pas à son ampleur ni à sa complexité, mais plutôt à son efficacité à éliminer les risques. Une simple idée peut donc se rendre loin!

Inscrivez-vous

Le concours est ouvert à l’ensemble des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises et des organismes publics de la région du Bas-Saint-Laurent. Les réalisations doivent être soumises en ligne d’ici le mardi 31 octobre 2023. Pour en savoir davantage sur la catégorie Innovation, visitez le grandsprixcnesst.com.

Retombées positives

Participer au concours des Grands Prix de la CNESST a des effets positifs. D’une part, l’innovation elle-même contribue à éliminer les risques d’accident et à rendre les lieux plus sécuritaires. D’autre part, recevoir un prix permet à l’entreprise de rayonner à la grandeur du Québec, en plus d’alimenter la fierté de toute l’équipe. Sans compter qu’une reconnaissance de la CNESST est un atout indéniable pour le recrutement et la rétention du personnel.

Source : Direction de la prévention-inspection — Nord et Ouest de la CNESST