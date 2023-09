Les Rendez-vous des travailleurs autonomes de retour cet automne

À la suite au succès du projet appelé Les Rendez-vous des travailleurs autonomes déployé dans la MRC de L’Islet l’hiver dernier, le Carrefour jeunesse emploi (CJE) Région L’Islet, le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et la MRC de L’Islet s’unissent à nouveau pour lancer une deuxième série de rencontres visant toujours les travailleurs autonomes de la MRC.

Dans un grand désir commun à la fois de continuer le travail, de répondre à leurs besoins et d’être à leur écoute, Les Rendez-vous des travailleurs autonomes sont encore offerts totalement gratuitement. Ce seront six rencontres de groupe en présentiel du 5 octobre au 14 décembre 2023, toutes les deux semaines de 9 h à 11 h, dans différents endroits sur le territoire de la MRC de L’Islet, qui seront offertes.

« Avec une première cohorte dont presque toutes les places ont été comblées, et avec le nombre important de travailleurs sur le territoire de la MRC de L’Islet — plus d’une centaine! —, il était important pour nous de continuer nos efforts envers cette clientèle et de leur fournir tous les outils et le soutien nécessaire pour les aider à rester en affaires, car leur succès contribue, aussi, à la vitalité de notre économie locale », mentionne d’une seule voix le comité organisateur.

Pour être admissible, il faut être travailleur autonome, en affaires depuis au moins un an et avoir son siège social dans la MRC de L’Islet. Les objectifs de ces rencontres sont, entre autres, de développer le savoir-être entrepreneurial, d’acquérir de nouvelles connaissances, de trouver des réponses et des solutions à certaines problématiques vécues, d’aider à rebondir face aux défis professionnels et personnels, découvrir les trucs et astuces du travailleur autonome, mieux organiser le travail, gérer les priorités, et connaître les différents services qui leur sont offerts sur le territoire.

« C’est une bouffée d’air frais que de se retrouver avec d’autres travailleurs autonomes qui partagent sensiblement les mêmes enjeux et la même réalité. Ça nourrit notre feu! Ces rencontres m’aident à me présenter fièrement comme travailleur autonome, et depuis que je participe à ces rencontres, je me félicite d’avoir fait ce choix. En échangeant avec les autres, on voit qu’il y a des solutions et que l’avenir est très prometteur pour les travailleurs autonomes comme nous », mentionne une participante de la précédente cohorte.

Les travailleurs autonomes qui veulent s’inscrire peuvent le faire dès maintenant en remplissant le formulaire en ligne disponible à partir du site internet cckl.org.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet