La Grèce est une destination de rêve pour de nombreux voyageurs du monde entier. Et ce n’est pas sans raison : elle possède des îles mythiques d’une beauté saisissante, des sites archéologiques uniques, une culture vibrante, et des paysages à couper le souffle.

Pour notre premier voyage dans ce pays, notre cœur a opté pour les îles grecques. Nous voulions découvrir ces endroits de cartes postales. Des traversiers nous ont menés successivement aux îles de Mykonos, Paros, Naxos, Santorin ainsi qu’à l’île de Crète. Ce périple nous a offert une immersion dans ce pays, et a créé une expérience inoubliable.

Mykonos

Bien que Mykonos soit célèbre pour sa vie nocturne et son ambiance cosmopolite, il ne faut pas passer à côté de ses plages magnifiques de sable fin, aux eaux turquoise. Il est impératif de se promener dans les ruelles blanchies à la chaux, où les boutiques de toutes sortes nous en mettent plein la vue. Les moulins à vent, si célèbres, et l’emblème des Cyclades ont su nous charmer et remplir notre caméra de souvenirs inoubliables.

Paros

Paros est réputée pour ses charmants villages traditionnels qui vous éblouiront. L’atmosphère y est plus sereine. Le village de Naoussa, avec ses maisons blanchies à la chaux et ses ruelles étroites, est un véritable bijou. Lors de notre passage, nous avons été séduits par les pêcheurs qui s’affairaient à la maintenance de leurs filets, et à l’entretien de leurs bateaux. Malgré le tourisme, Paros a su garder son authenticité.

Naxos

D’une beauté exceptionnelle, Naxos offre de nombreuses possibilités d’activités nautiques sur ses plages, mais également de magnifiques randonnées. L’île est également connue pour son imposant Portara, un monument dédié à Apollon. Il se dresse fièrement à l’entrée de l’île pour accueillir les traversiers. Les routes tortueuses nous ont fait découvrir des paysages montagneux parsemés de plusieurs villages charmants qui nous agrippent et ne veulent plus nous laisser repartir!

Santorin

Santorin est l’une des vitrines de la Grèce. Son village de Oia est bien connu pour ses maisons blanches aux toitures bleues, ce qui en fait probablement l’une des îles les plus photographiées au monde. Elle est également célèbre pour ses couchers de soleil spectaculaires.

Bien qu’Oia soit très populaire, il ne faut pas manquer de découvrir d’autres endroits sur l’île, dont le village de Megalochori avec ses habitations troglodytes et la plage de sable noir de Perissa.

La Crète

La Crète est la plus grande des îles grecques, et possède une culture distincte. Elle est bien plus peuplée que les autres îles. Nous avons visité les deux plus grandes villes de cette île, et aurions pu y consacrer une à deux semaines pour saisir toute la diversité qui y est présente. La visite du site de Knossos est un incontournable de l’île, c’est le deuxième site archéologique le plus visité de Grèce après l’Acropole.

À propos des explorateurs

Serge Roy et Johanne Painchaud vous feront découvrir la diversité incroyable de paysages, de cultures et d'expériences des îles grecques.