Les Industries Desjardins du Kamouraska au cœur de la course

Malgré un week-end intense et semé d’embûches, les Industries Desjardins du Kamouraska ont démontré qu’elles comptent parmi les formations les plus combatives de la Ligue de baseball senior Puribec. Entre une défaite crève-cœur à Matane, un revers en fin de match à Rimouski, et une victoire éclatante le lendemain, l’équipe a confirmé son statut de sérieux prétendant.

Le samedi 21 juin, en après-midi, les Industries Desjardins ont croisé le fer avec les Allées du boulevard de Matane, qui ont signé leur première victoire à domicile cette saison. Le partant adverse, Keisuke Takikawa, a été intraitable, retirant 12 frappeurs sur des prises en route vers un blanchissage de 7 à 0. Le moment critique est survenu en quatrième manche, alors que les buts étaient remplis et qu’aucun retrait n’avait été enregistré. Toutefois, le Kamouraska a été incapable de capitaliser, frappant une chandelle avant de conclure la manche sur un double jeu. Étienne Richard, partant pour Kamouraska, a tout de même maintenu son équipe dans le match durant cinq manches, cédant cinq points sur six coups sûrs.

Le même soir à Rimouski, les Industries Desjardins semblaient se diriger vers un autre revers, tirant de l’arrière 8 à 2 en début de septième manche face au Shaker. Mais l’équipe a fait preuve d’une résilience remarquable. Avec six points marqués dans cette ultime manche, dont deux produits par un double de Raphaël Ouellet, le Kamouraska a nivelé le pointage, semant l’inquiétude dans les gradins. La réplique n’a pas tardé : le vétéran Mathieu Gobeil, à la suite d’un mauvais lancer, a scellé l’issue du match avec un double victorieux, donnant au Shaker une sixième victoire d’affilée, 9 à 8. Kamouraska, ayant utilisé quatre lanceurs, a vu le revers être attribué à Émilien Plouffe.

Mais les Industries n’avaient pas dit leur dernier mot. Le dimanche 22 juin, devant une foule de plus de 270 spectateurs réunis à Saint-Pascal, ils ont répondu avec aplomb. Le ton a été donné dès la première manche, grâce à un circuit de Cédric Lizotte. Bien que Rimouski ait brièvement pris les devants en troisième manche, le Kamouraska a immédiatement répliqué grâce à un simple opportun de Jérémie Maillé-Bizier, produisant les deux derniers points du match. Maillé-Bizier s’est d’ailleurs illustré des deux côtés, signant aussi la victoire comme lanceur partant. Juan Carlos Rodriguez, nouvellement arrivé dans l’équipe, a verrouillé la victoire avec trois manches sans faille, méritant un sauvetage.

Avec cette victoire de 3 à 2, Kamouraska porte maintenant sa fiche à 7-5, se maintenant au troisième rang du classement derrière le Shaker (6-2) et le Frontière FM (4-1).