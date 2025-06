Rebus fait de la prison

John Rebus est en très mauvaise posture… Accusé (à tort) du meurtre de son ennemi juré Morris Gerald Cafferty, le roi de la pègre d’Édimbourg, il a été condamné à une lourde peine de prison qu’il purge dans un pénitencier de la ville.

Menacé de mort par Bobby Briggs, l’un des détenus, membre d’un gang, Rebus bénéficie de la protection (relative) du nouveau caïd Darryl Christie, et fait profil bas. Mais le meurtre d’un détenu, assassiné dans sa cellule, crée soudain une atmosphère électrique, et réveille les vieux instincts de flic de Rebus.

Qui a tué ce prisonnier sans histoire, apprécié par les gardiens et par ses camarades de cellule ? Selon Rebus, il n’y a que deux possibilités : le meurtrier est un gardien, ou un détenu. Dans les deux cas, enquêter ne peut qu’avoir des conséquences dramatiques. Alors que la tension monte et que la méfiance s’installe, la situation devient de plus en plus précaire et périlleuse pour le policier.

À l’extérieur de la prison, sa collègue d’antan Siobhan Clarke enquête sur la disparition de Jasmine, une ado de quatorze ans qui s’est entichée d’un individu louche nommé Zak Campbell, bien plus âgé qu’elle. Quand ce gigolo amateur de mineures est assassiné, Jasmine, toujours en fuite, est suspectée. Les enquêteurs mettent à jour les activités criminelles de la victime, grand séducteur et exploiteur sans scrupules d’adolescentes sans défense !

L’intrigue se déroule sur sept jours, et fait intervenir de très nombreux personnages. C’est avec grand plaisir que l’on retrouve les aventures de John Rebus (une des mes séries préférées) et de ses acolytes, dont les anciens comme Siobhan Clarke, plus fonceuse que jamais, ou le mal-aimé Malcolm Fox, toujours aussi fourbe et plus que détestable.

Si l’enquête sur la disparition de la jeune Jasmine est plutôt classique, celle qui est en cours dans la prison, beaucoup plus originale, se déroule dans un huis clos carcéral étouffant, dangereux, dont on découvre toute la laideur, les rituels, les embûches et la faune dantesque de criminels de tous poils. Ce thriller captivant, à haute tension dramatique, est le 25e opus de cette série.

Ian Rankin, MINUIT À L’OMBRE, Paris, Le Masque, 2025, 347 pages