Les infections sont présentes en bas âge

La santé des tout-petits au Québec se dessine de plus en plus précisément grâce à la deuxième édition de l’étude longitudinale Grandir au Québec, qui suit plus de 4000 enfants nés dans la province en 2020-2021 jusqu’à l’âge adulte. Les données les plus récentes, diffusées par l’Institut de la statistique du Québec, dressent un portrait des infections, de la prise d’antibiotiques, des problèmes de santé chroniques et des blessures chez les enfants d’environ deux ans et demi.

Les infections restent très fréquentes à cet âge. Près de 48 % des tout-petits ont eu au moins quatre infections sur une période de douze mois, incluant des otites, des gastroentérites et des rhumes avec fièvre. Dans l’ensemble, 36 % des enfants de deux ans et demi ont contracté au moins dix infections depuis la naissance, selon le portrait statistique.

La prise d’antibiotiques est également notable, puisque 11 % des enfants de cet âge ont reçu au moins quatre traitements antibiotiques au cours de l’année précédente, et près de 30 % ont pris des antibiotiques au moins quatre fois depuis leur naissance.

Parallèlement, les diagnostics de problèmes de santé chroniques progressent avec l’âge. À deux ans et demi, environ 34 % des enfants ont reçu le diagnostic d’au moins une condition chronique, par exemple de l’asthme, des allergies ou des intolérances alimentaires, contre 17 % observés vers un an et demi. Parmi eux, 8 % présentent un problème qui limite leurs activités quotidiennes.

Direction l’hôpital

Les blessures nécessitant une consultation médicale sont aussi présentes dans les premières années de vie. Entre la naissance et deux ans et demi, environ 13 % des tout-petits ont subi au moins une blessure suffisamment grave pour exiger des soins d’un médecin, d’un infirmier ou d’un dentiste. Aussi, 2,3 % ont eu au moins une commotion cérébrale, 2,9 % une fracture ou une fêlure, et 8,5 % d’autres blessures graves, comme des brûlures ou des entorses.

L’étude Grandir au Québec, réalisée par l’Institut de la statistique du Québec en collaboration avec divers partenaires publics, a pour objectif de combler les besoins de connaissance sur le développement de la petite enfance dans la province, et d’alimenter les décideurs comme les professionnels de la santé et les parents. Elle est financée, entre autres, par la Fondation Lucie et André Chagnon, et par plusieurs ministères du gouvernement du Québec.