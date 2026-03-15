50 ans d’histoire et de passion à l’aréna de Saint-Pamphile

La population de Saint-Pamphile s’est réunie le 25 janvier dernier pour souligner les 50 ans de son aréna, inauguré le 2 février 1975. Un demi-siècle d’activités sportives, de bénévolat et de souvenirs collectifs célébrés dans une ambiance chargée d’émotion et de fierté.

Entouré du maire Mario Leblanc et de la directrice générale Alexandra Dupont, le directeur des loisirs Alexandre Bourgault a rappelé l’importance historique et sociale de cette infrastructure devenue un pilier de la vie communautaire. La construction de l’aréna avait débuté en 1974 pour répondre à un besoin régional majeur. Deux projets antérieurs n’avaient pu aboutir. Cette fois, la mobilisation citoyenne fera la différence.

Six hommes ont joué un rôle déterminant dans la concrétisation du projet : Claude Turgeon, Denis Blanchet, Jean-Marc Bourgault, Gilles Berger, Guy Gagnon et Jocelyn Mignault. Une vaste marche populaire, depuis les limites de Saint-Damase et de Tourville jusqu’à Saint-Pamphile, permettra d’amasser plus de 72 000 $, sans compter l’appui d’entreprises et d’organisations locales. Mais au-delà des sommes recueillies, c’est surtout le bénévolat massif qui a porté le projet, résumé à l’époque par un slogan mobilisateur : L’aréna, tu la veux ? Fais ta part, tu l’auras.

Depuis 50 ans, l’aréna dépasse largement sa fonction sportive. Ligues de ballon-balai, dek hockey, tournois Atome-Peewee, Tournoi des 5, des Lions et des 8, salon du commerce, estival du Bûcheux, galas de boxe et de lutte : les décennies ont vu défiler des générations d’athlètes et de bénévoles. L’époque des Forestiers dans la Ligue de hockey Beauce Bellechasse Frontenac a marqué les esprits, tout comme le retour actuel d’une formation des Forestiers dans la Ligue du KRTB, ravivant la ferveur locale. Le hockey mineur, notamment au sein des Alliés de Montmagny-L’Islet, ainsi que le patinage artistique contribuent encore aujourd’hui à former la relève et à animer les week-ends.

Améliorations

Au fil des ans, plusieurs améliorations ont été apportées au bâtiment : installation de baies vitrées, ajout de bancs, construction d’une loge, modifications aux chambres, amélioration du poste d’accueil, ajout d’un garage, changement du système de réfrigération et conversion de l’éclairage aux DEL.

Moment fort de la cérémonie : l’hommage rendu à Claude Turgeon, instigateur du projet et gérant de l’aréna pendant 40 ans. Le conseil municipal a annoncé que le Tournoi des 8 portera désormais son nom. Une plaque honorifique a été dévoilée, avant qu’il procède lui-même à la mise au jeu protocolaire.

La Municipalité a également salué l’engagement d’Aline Leblanc, reconnue pour sa célèbre poutine, et de Pierrot Bérubé pour son implication musicale et sportive, tout en remerciant les employés passés et présents.

Un match amical opposant anciens et jeunes joueurs a conclu les festivités, illustrant la transmission de la passion sportive d’une génération à l’autre. Cinquante ans plus tard, l’aréna de Saint-Pamphile demeure bien plus qu’une patinoire. Il reste un symbole de fierté collective et de solidarité communautaire.