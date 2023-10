Les Jardins du clocher encore loin d’une relance

Tous les espoirs étaient permis en juin dernier, lorsque l’ancien conseil d’administration a présenté les nouvelles orientations de l’OBNL les Jardins du clocher en assemblée générale annuelle. Quatre mois plus tard, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, les nouveaux administrateurs s’appropriant encore leurs fonctions et la nouvelle mission de l’organisme.

Le nouveau président de l’OBNL, Robert Bérubé, a parlé d’un « départ à neuf » lorsque contacté par Le Placoteux. Lors de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2023, quatre administrateurs ont démissionné du conseil d’administration, s’ajoutant au départ de la précédente présidente quelques mois auparavant. Robert Bérubé et Sarto Dubé, deux anciens élus de Saint-Pacôme, ont été nommés au conseil d’administration lors de cette assemblée.

Ils ont depuis été rejoints par Francine Boucher et Caroline Rouillard. À eux s’ajoutent Stéphane Lévesque, représentant de la Fabrique de Saint-Pacôme, Erwan Franel, représentant de la Municipalité de Saint-Pacôme, et Martin Brault, pdg d’Inno-3B, le seul à avoir résisté à la vague des démissions.

« C’est comme si on avait fait table rase. On repart à zéro », a réitéré en d’autres termes Robert Bérubé, bien qu’aucune activité n’ait lieu pour le moment dans l’église de Saint-Pacôme, propriété des Jardins du clocher depuis 2019.

Nouvelle mission

Il y a deux ans, Les Jardins du clocher démarraient officiellement leurs activités par la vente de micropousses produites dans un système d’agriculture verticale alors fourni par Inno-3B. Des résultats jugés peu concluants avaient motivé les administrateurs à se tourner temporairement vers un système improvisé d’étagères et de lumières installées dans la sacristie, le temps qu’Inno-3B fournisse la réelle tour de production promise à l’OBNL.

Or, après plus d’un an à fonctionner de cette manière, et devant l’impossibilité pour Inno-3B de livrer sa technologie à court terme, l’OBNL prenait la décision crève-cœur de cesser ses activités en décembre 2022.

« Même si les états financiers présentés en assemblée dévoilaient un surplus financier de près de 60 000 $ au 21 octobre 2022, les difficultés financières étaient bien réelles. Dans le premier semestre de 2023, ce petit profit a fondu comme neige au soleil », a exprimé Robert Bérubé.

De ces difficultés a découlé une réflexion sur l’orientation future que devait prendre l’OBNL. La nouvelle mission a été présentée lors de l’assemblée générale du 19 juin : un volet production maraîchère dans les systèmes verticaux développés par Inno-3B et opérés par un privé, et une mission communautaire axée sur l’animation et la formation sur la saine alimentation et les bonnes habitudes de vie, par le biais des services connexes prévus dans le projet initial, comme la cuisine collective, la salle multifonctionnelle et l’espace de travail partagé.

Quatre mois plus tard, rien n’a encore bougé en ce sens aux Jardins du clocher. Des travaux reportés doivent d’abord être réalisés dans l’église. Ceux-ci impliquent la construction de salles de bain, la mise aux normes de la rampe au deuxième étage et de l’escalier qui y donne accès. La cuisine communautaire et des équipements d’agriculture hydroponique suivront ensuite.

L’ensemble de la facture s’élève à environ 422 000 $ selon Robert Bérubé, mais 318 000 $ seraient attachés par le biais d’une subvention provenant de Développement économique Canada pour les régions du Québec, somme qui doit être dépensée avant le 31 mars 2024. Un autre 50 000 $ serait réservé par Inno-3B pour la portion des équipements d’agriculture hydroponique. Le conseil d’administration et le nouveau coordonnateur Olivier Rossignol chercheraient à combler l’équivalent du 54 000 $ restant par le biais d’aides financières ou de commandites.

Conflit d’intérêts

Quant à l’opérateur privé qu’Inno-3B s’était engagé à trouver pour s’occuper de la production sur ses systèmes d’agriculture verticale dans la sacristie, les recherches demeurent vaines pour le moment. Aucune production maraîchère n’a donc lieu dans l’église, de confirmer Robert Bérubé. Inno-3B mènerait néanmoins des tests sur l’une des tours installées, alors que l’installation de la seconde n’est toujours pas complétée.

L’entreprise assume également la somme de 3000 $/mois, montant qui correspondrait au cumulatif des frais fixes et des coûts d’électricité pour l’église de Saint-Pacôme, ces derniers représentant la moitié de la facture. Ce bail signé par la précédente administration vient toutefois à échéance prochainement. Des négociations ont depuis été entamées entre Martin Brault d’Inno-3B et le conseil d’administration des Jardins du clocher.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts dans ce dossier, car Martin Brault est à la fois administrateur et locataire des Jardins du clocher, Robert Bérubé mentionne qu’un avocat en droit des affaires a été consulté par l’OBNL, et que ce dernier a émis des recommandations de fonctionnement au conseil d’administration. « Un huis clos est décrété chaque fois qu’il est question d’Inno-3B, ce qui oblige Martin à quitter la pièce. Les minutes des procès-verbaux sont également entreposées chez notre secrétaire qui n’est pas Martin Brault », a-t-il conclu.