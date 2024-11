Les lauréates du Gala Agricultrices du Québec 2024

Le Gala Agricultrices du Québec 2024, tenu le 26 octobre à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup, a célébré le leadership et l’engagement des femmes en agriculture. Quatre prix ont été remis au cours de cette soirée qui a rassemblé 230 participants.

Le prix Clin d’œil à la relève, assorti d’une bourse de 500 $, présenté par Financement agricole Canada, a été attribué à Julie Bissonnette de la Ferme Olivier Fleury du Centre-du-Québec. Six candidates étaient en lice pour ce prix destiné à la relève agricole féminine. Cette récompense est le fruit de 2411 votes du public qui ont désigné un projet coup de cœur parmi les six finalistes âgées de moins de 40 ans.

Le prix Femme entrepreneure – Dimension E, présenté par Diageo et doté d’une bourse de 1000 $, a été décerné à Mathilde Tremblay Grenier de la Ferme Champ gauche en Chaudière-Appalaches Ouest pour sa contribution exceptionnelle au développement de son entreprise agricole et à la diversification de ses activités.

Le prix Rayonnement – Perspective+, présenté par Sollio Groupe coopératif, accompagné d’une bourse de 1000 $, a été remis à Marie-Pier Nadeau de la ferme Caprijol en Chaudière-Appalaches Est. Cette distinction a été remise à une candidate ayant démontré un leadership fort et un impact significatif dans la valorisation de l’agriculture, et pour son implication syndicale, sociale ou communautaire.

Le prix Allié a été accordé aux Éleveurs de porcs du Québec. Leur initiative de mettre en place une charte d’équité, de diversité et d’inclusion, en collaboration avec des éleveuses et des experts, vise à promouvoir la représentation des femmes, qui forment 32 % des membres de l’organisation.

L’événement a également rendu hommage à Nancy Caron, agricultrice du Bas-Saint-Laurent, pour ses 28 ans d’engagement, dont 13 ans comme présidente des Agricultrices de sa région. Elle a aussi été deuxième vice-présidente des Agricultrices du Québec et de la Fédération régionale de l’UPA, où elle a brillamment représenté la communauté agricole.

En plus de célébrer les lauréates, une levée de fonds au profit de l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) a eu lieu durant la soirée, permettant d’amasser 2410 $. Cet organisme, qui soutient la santé psychologique des familles agricoles, est un pilier important pour la communauté agricole. Le bien-être des agricultrices et des agriculteurs fait partie intégrante des axes stratégiques des Agricultrices du Québec, et nous sommes fiers de contribuer à cette cause essentielle.

Source : Agricultrices du Québec