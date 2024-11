Écoute ta voix AGRO! Portes ouvertes à l’ITAQ

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) propose aux futurs de visiter ses installations les samedis 16 novembre au campus de La Pocatière, et le 30 novembre à celui de Saint-Hyacinthe. Ces visites permettent aux futurs étudiants d’en apprendre davantage sur les programmes, de rencontrer les enseignants et les étudiants de l’ITAQ, et ainsi confirmer leur choix d’études.

Les organisateurs ont planifié cette journée pour offrir aux visiteurs une véritable expérience de ce qu’est la vie étudiante sur le campus, avec des mini-ateliers, des kiosques d’information scolaire, des sports intercollégiaux, de l’aide pour trouver un logement. Ce sera aussi l’occasion d’apprendre quelques pas de danse country, de participer à un jeu-questionnaire, ou encore de découvrir les légumes et autres produits offerts par les étudiants au marché pédagogique.

Étant le seul établissement de formation collégiale à se consacrer exclusivement à l’agroalimentaire au Québec, l’ITAQ offre un milieu de vie et d’apprentissage où il est possible de développer son plein potentiel dans des champs d’intérêt variés : agriculture, agroalimentaire, agroenvironnement, horticulture et domaine équin.

La formule Étudiant d’un jour offre par ailleurs une occasion de vivre le quotidien d’un étudiant de l’ITAQ, ce qui peut aider à confirmer un choix de programme. On peut s’inscrire dès maintenant aux journées portes ouvertes, ou à Étudiant d’un jour, en remplissant le formulaire disponible à l’adresse ecoutetavoix.ca.

Source : ITAQ