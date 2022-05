Les lauréats du 24e Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent dévoilés

Récemment avait lieu le 24e Gala du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent, qui a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action.

La présidente d’honneur régionale de ce 24e Défi OSEntreprendre, Mme Camille Therrien Tremblay, directrice générale et fondatrice de CAMM Constructions d’Abris et de Micro-Maisons, s’est dit très inspirée par le dynamisme des lauréats. Mme Therrien Tremblay n’a pas manqué de souligner la mobilisation et la résilience d’une multitude d’acteurs des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux et l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves.

Lors de ce gala, 20 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Des bourses totalisant plus de 29 000 $ ont été décernées à ces élèves, ces étudiants et ces nouveaux entrepreneurs.

Voici les gagnants au Kamouraska, dans la catégorie Collégial collectif : Le projet Chantecler, Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière. Dans le volet Création d’entreprise, catégorie Économie sociale : Les Jardins du Clocher, MRC de Kamouraska; catégorie Innovation technologique et technique : HypeBite inc., MRC de Kamouraska; Coup de cœur Flexipreneur : OZAB Café, MRC de Kamouraska. Pour ce qui est du volet Réussite inc., le gagnant est Le Labo — Solutions Brassicoles, MRC de Kamouraska.