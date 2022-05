Les membres du Comité des usagers du secteur Montmagny-L’Islet prêts pour la reprise des activités

Finalement, la revue Le VieLien, distribuée dans les CHSLD de la région ainsi que dans les municipalités et les RPA, a permis d’offrir diverses informations et nouvelles aux proches des personnes résidant en CHSLD tout au long de l’année.

Le Comité des usagers a présenté un plan d’action qui lui permettra de relancer ses différentes activités après la pandémie de COVID-19. Parmi ces activités, notons différents kiosques d’information lors de journées thématiques liées aux aînés et à la Santé ainsi que des conférences auprès d’organismes partenaires de la région. Un nouvel affichage sera aussi déployé dans les différentes installations du CISSS Chaudière-Appalaches pour le secteur Montmagny L’Islet et de la documentation sera rendue disponible dans chaque CLSC ainsi qu’à l’hôpital. Le Comité des usagers s’assurera aussi de fournir tout le soutien nécessaire aux comités de résidents des six CHSLD de son secteur, soit Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Eugène, Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Perpétue.