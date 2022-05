Relais pour la vie : Ils marcheront à la mémoire d’une des leurs

Diagnostiquée avec un cancer du sein en février 2020, la maman de trois jeunes filles est décédée un an et demi plus tard, laissant aussi dans le deuil son conjoint Stephan Briand. Elle a vécu l’essentiel de sa maladie confinée, en raison de la pandémie de COVID-19 qui faisait rage. « On (l’équipe de Projektion) n’a pas pu l’accompagner comme on aurait voulu », regrette Karine Tardif, impuissante.

« Les gens sont très généreux jusqu’à présent. On a relevé l’objectif de l’équipe à plus d’une reprise. En date du 24 mai, on approche les 3000 $ amassés. Ça nous motive pour la suite et on sent que c’est un beau moment que nous allons tous vivre ensemble, l’équipe de Projektion, mais également avec la famille et les proches de Sonia. »