Les Nouveaux Sentiers célèbrent leurs 30 ans avec Alain Choquette

Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet souligneront leur 30e anniversaire le 19 septembre prochain au Centre Rousseau à Saint-Jean-Port-Joli. Pour l’occasion, la soirée culminera avec une conférence d’Alain Choquette.

Intitulée Les pouvoirs magiques en nous, la conférence proposera une réflexion sur la créativité, et la façon dont celle-ci peut contribuer à mieux surmonter les difficultés du quotidien. Alain Choquette s’appuiera notamment sur son propre parcours, en partageant les différentes étapes qui ont jalonné sa vie.

À travers la réflexion, le divertissement, le rire et l’émotion, il reviendra autant sur ses succès que sur les refus et les déconvenues auxquels il a été confronté. Il expliquera également comment ces épreuves lui ont permis de rebondir et de poursuivre ses rêves.

Les célébrations commenceront à 16 h avec un cocktail de bienvenue. Un souper suivra à 17 h 30, avant la conférence d’Alain Choquette prévue à 20 h. L’événement se tiendra au Centre Rousseau, situé au 390, rue Verreault, à Saint-Jean-Port-Joli. Le coût est de 40 $ pour participer au souper-conférence, et de 25 $ pour assister uniquement à la conférence. Les réservations peuvent être effectuées au 418 359-3348.

Cette soirée marquera les trois décennies d’existence des Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet, avec un rendez-vous placé sous le signe de la réflexion, du divertissement, et de la capacité à rebondir devant les épreuves.