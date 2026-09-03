Une rentrée en croissance au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) a amorcé l’année scolaire 2026-2027 avec une clientèle en hausse, au primaire comme au secondaire. Les élèves ont effectué leur retour en classe le 27 août, alors que plusieurs nouveautés ont marqué cette rentrée.

Le CSSCS a accueilli 5671 élèves au primaire, et 3137 au secondaire, ce qui représente respectivement 60 et 71 élèves de plus que l’année précédente. Au total, 8808 jeunes fréquentent donc les établissements primaires et secondaires du territoire.

En formation professionnelle, 122 élèves étaient inscrits pour la rentrée dans l’un des trois programmes du Centre de formation agricole de Saint-Anselme, tandis que plus de 180 l’étaient au Centre de formation professionnelle de l’Envolée, à Montmagny. Ces effectifs sont toutefois appelés à évoluer au fil des mois, puisque plusieurs programmes sont offerts en entrée continue, ou commencent plus tard durant l’année.

Du côté de la formation générale des adultes, plus de 1950 personnes fréquentent l’un des trois centres du CSSCS pour la francisation, la formation générale ou l’insertion sociale. Là encore, les entrées continues devraient faire varier le nombre d’inscriptions.

Un important chantier à Montmagny

L’année scolaire sera également marquée par l’avancement du chantier du nouveau Complexe sportif Promutuel Assurances, situé sur le site de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny. Cette première année de construction permettra notamment la réalisation des fondations et de l’enveloppe extérieure du bâtiment.

Clic École prend davantage de place

Le CSSCS poursuit également sa transition vers l’application Clic École, appelée à devenir progressivement l’un des principaux moyens de communication entre les familles et les établissements. L’application permet notamment aux parents de signaler les absences de leur enfant, de recevoir des informations importantes provenant de l’école, et de consulter les états de compte et les bulletins. Le Centre de services scolaire invite les parents à télécharger l’application, et à se familiariser avec son fonctionnement.

Presque tous les besoins en enseignement comblés

Sur le plan de la main-d’œuvre, le CSSCS indique avoir comblé près de 98 % de ses besoins en enseignement à l’approche de la rentrée. Les efforts de recrutement se poursuivent néanmoins afin de pourvoir quelques postes, particulièrement en enseignement au secondaire, en éducation spécialisée, et dans les services de garde.

Le CSSCS a rappelé par ailleurs qu’une nouvelle loi concernant les boissons énergisantes doit entrer en vigueur en décembre. Selon les informations transmises par l’organisation, celle-ci doit interdire la vente, l’achat et la possession de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Ces boissons étaient déjà interdites dans la grande majorité des établissements primaires et secondaires du CSSCS.

« La rentrée scolaire représente toujours un moment privilégié où s’ouvrent de nouvelles possibilités d’apprentissage, de découvertes et de réussites. Je remercie sincèrement les membres du personnel pour leur engagement, leur volonté de travailler ensemble et leur professionnalisme. Je souhaite à tous nos élèves ainsi qu’à leur famille une excellente année scolaire 2026-2027 », a conclu Éric Deschênes, directeur général intérimaire du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.