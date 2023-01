Les organismes communautaires invités à appliquer au FRSC

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, invite les organismes communautaires de sa circonscription à présenter leur demande pour le financement du Fonds de relance des services communautaires (FRSC). La période de demandes est du 6 janvier 2023 au 21 février 2023, 17 h.

Le FRSC est un investissement unique de 400 millions de dollars qui vise à mieux équiper les divers organismes communautaires avec des outils dont ils ont besoin pour soutenir la reprise dans un contexte de relance postpandémique. Le FRSC acceptera les demandes des organismes sans but lucratif (incorporés ou non incorporés), des corps dirigeants autochtones et des organismes de bienfaisance/certains donataires reconnus.

Le financement du FRSC permettra aux organismes communautaires d’investir dans leur propre capacité organisationnelle dans le cadre de l’un des trois domaines d’intervention que sont le personnel — projets axés sur le recrutement, le maintien du personnel en poste, la mobilisation, etc. —, les systèmes et les procédés — projets axés sur l’innovation, pour l’achat de matériel, comme des ordinateurs et des logiciels —, l’innovation et la refonte des programmes et services — création de nouvelles façons de travailler, comme de nouvelles approches de collectes de fonds.

« Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif sont à l’avant-scène lorsqu’il est question de fournir des services essentiels aux communautés. Le FRSC sera à leur avantage dans les démarches de transformation vers une meilleure adaptation aux besoins changeants des communautés dans notre région », a exprimé le député Généreux.

Pour plus de détails sur le processus de candidature ainsi que sur les critères d’admissibilité, consultez le site Web du Fonds de relance du service communautaire (FRSC). Pour des besoins plus spécifiques, contactez Annie Francoeur, directrice régionale du bureau du député Bernard Généreux à l’adresse annie.francoeur.351@parl.gc.ca, ou encore au 418 714-8931.

Source : Bernard Généreux