Une salle sensorielle fait le bonheur des élèves de l’école Sacré-Cœur

L’école Sacré-Cœur de La Pocatière s’est récemment dotée d’une salle multisensorielle afin de répondre aux besoins particuliers de ses élèves de la classe spéciale.

La salle multisensorielle est un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une musique douce, un lieu dont le but est de recréer une ambiance agréable. On y retrouve notamment des lumières de fibre optique, des miroirs, des diffuseurs d’odeurs et des objets de différentes textures.

Une dizaine d’élèves aux besoins particuliers, particulièrement ceux présentant un trouble du spectre de l’autisme, y passent du temps régulièrement et, déjà, on remarque un effet bénéfique. « Cette salle est propice à l’exploration sensorielle, elle va permettre d’éveiller la majorité des sens tels l’ouïe, le toucher, l’odorat et la vue. Les enfants vont être plus à l’écoute de leurs besoins et de leurs émotions », résume la directrice de l’école Sacré-Cœur, Mme Joëlle Hudon.

Pour parvenir à équiper de façon convenable cette nouvelle salle de type « Snoezelen », de généreux donateurs ont contribué financièrement à sa réalisation. Selon l’enseignante Maripierre Savard, les élèves apprécient déjà la nouvelle salle, accessible depuis l’automne.

« Une salle de ce type répond à un besoin primordial chez nos élèves, soit de ressentir leur corps dans l’espace, afin de diminuer leur niveau de stress et de stimulation. Le fait de prendre un moment à la salle tous les jours permet aux élèves de se détendre et ainsi ils peuvent mieux collaborer à la vie de la classe », d’indiquer Mme Savard.

Source : Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup