Les patriotes à l’honneur le 17 mai à Rivière-Ouelle

Le Comité des patriotes de la Côte-du-Sud et la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup tiendront le 17 mai la 13e édition de leur banquet des patriotes à la microbrasserie La Baleine endiablée, à Rivière-Ouelle. L’événement, présenté dans le cadre de la Journée nationale des patriotes, réunira citoyens, artistes et militants autour d’un programme à la fois politique, culturel et festif.

Les convives seront accueillis dès 16 h 30 pour un apéritif, avant le mot de bienvenue et le discours patriotique prévus à 17 h. Le banquet, un méchoui de porc, s’amorcera à 17 h 15. La soirée mettra notamment en vedette Évelyne Beaudin, économiste, analyste politique et mairesse de Sherbrooke depuis 2021, qui prendra la parole à 17 h 30 dans le cadre de la tournée de la troisième édition du Livre qui fait dire oui.

Évelyne Beaudin abordera l’origine de cet ouvrage collectif, ainsi que le rôle des OUI Québec (Organisations unies pour l’indépendance) dans la relance du mouvement indépendantiste. Elle présentera également les principaux arguments économiques en faveur de l’indépendance du Québec en s’attardant à déconstruire certaines idées reçues, avant de partager sa vision d’un Québec indépendant, moderne et décentralisé, où les régions disposent pleinement des moyens de leur développement.

La programmation prévoit aussi, à 18 h 30, le lancement de l’édition de mai 2026 du journal Le Mouton noir, accompagné d’une allocution de son rédacteur en chef Marc Simard. Un tirage de prix de présence suivra à 18 h 45, grâce à la contribution de la Société nationale de l’Est du Québec, avant la remise du prix Hommage au patriote de l’année à 19 h.

La seconde partie de la soirée, de 19 h 15 à 22 h, prendra la forme d’un micro ouvert animé par Olivier Guimond, étudiant en sciences humaines au cégep de La Pocatière. L’activité se veut une vitrine pour les talents artistiques de la région, qu’ils soient musicaux, littéraires ou poétiques, avec un accent sur les créations liées au patriotisme québécois, à la langue française et à la culture d’ici.

Les organisateurs invitent les citoyens du Kamouraska et des environs à participer à cette soirée qui vise à faire vivre la mémoire collective, et à nourrir les réflexions sur l’avenir du Québec. Les places étant limitées, les personnes intéressées doivent réserver par courriel à valleejf1@videotron.ca.