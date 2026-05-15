Politique sur la fermeture des écoles : Le CSSCS reporte son adoption

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) a récemment confirmé le report de l’adoption de sa nouvelle Politique de maintien et de fermeture des écoles et de modification de certains services éducatifs dispensés dans une école, à la suite des consultations publiques menées au cours des derniers mois.

Les membres du conseil d’administration indiquent avoir pris connaissance de l’ensemble des commentaires, questions et mémoires déposés dans le cadre de cette consultation, de même que des résolutions transmises par plusieurs conseils municipaux du territoire. Lors d’un comité plénier, un compte-rendu détaillé des consultations a été présenté par la direction générale ainsi que par les administrateurs ayant participé aux rencontres tenues dans les milieux concernés.

À la lumière des échanges, et des préoccupations exprimées par plusieurs communautés, le conseil d’administration a choisi de reporter l’adoption du document afin de poursuivre les discussions. « Les consultations ont été franches, constructives et significatives. Nous avons bien écouté l’ensemble des personnes présentes, et lu avec attention tous les commentaires et les questions qui nous ont été transmis. Nous remercions d’ailleurs tous ceux qui ont pris le temps de participer activement à cette consultation, et nous leur assurons que le travail se poursuit », a souligné la directrice générale du CSSCS, Rachel Bégin.

Au cours des prochaines semaines, la direction générale entreprendra un nouveau cycle de rencontres avec les élus des municipalités concernées. Ces discussions auront notamment pour objectif de clarifier certaines obligations propres au milieu de l’éducation, et d’expliquer plus en profondeur certains éléments du projet de politique ayant suscité des interrogations.

Par ailleurs, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2026-2029 prévoit plusieurs ajustements sur le territoire. Le CSSCS procédera notamment au redécoupage du bassin de l’école de Sainte-Apolline afin d’y intégrer les élèves de Notre-Dame-du-Rosaire, une mesure visant à consolider la fréquentation de l’établissement. Les écoles de Saint-Marcel et de Saint-Cyrille-de-Lessard sont quant à elles placées en transition pour l’année scolaire 2026-2027 afin de permettre la poursuite de l’analyse de leur situation. Rappelons que le processus de transition dans les cas présents signifie essentiellement que le CSSCS veut poursuivre l’évaluation de leur avenir avant d’aller plus loin.

Le conseil d’administration a également adopté les calendriers scolaires 2026-2027 pour la formation professionnelle ainsi que pour la formation générale des adultes. Un projet de règlement concernant le traitement des plaintes liées aux fonctions du centre de services scolaire a aussi été déposé. Son adoption est prévue lors de la séance du 26 mai prochain. Enfin, le projet de construction d’un gymnase double a été reporté.

Le CSSCS affirme ainsi vouloir poursuivre sa démarche dans un esprit de collaboration avec les communautés locales, tout en maintenant une approche « transparente, participative et respectueuse des rôles et responsabilités de chacun ».