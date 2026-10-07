Les paysages d’ici recherchés pour le calendrier 2027

Le député fédéral Bernard Généreux récidive avec son concours photo mettant en vedette les paysages et les différents coins de la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata dans son calendrier 2027.

Fort du succès du calendrier 2026 avec une belle participation, le député invite de nouveau les photographes amateurs comme plus expérimentés à lui faire parvenir leurs clichés pris sur le territoire de la circonscription. Selon son bureau, plusieurs citoyens avaient à maintes reprises manifesté le souhait de voir revenir l’initiative.

Cette deuxième édition revêt également une signification particulière pour Bernard Généreux, actuellement en congé de maladie. Dans le communiqué annonçant le retour du concours, il explique notamment trouver du réconfort dans les paysages de la région, particulièrement ceux du fleuve et de ses couchers de soleil.

« Quand je regarde le fleuve au coucher du soleil, je prends le temps de respirer et de reprendre des forces. Je sais que chacun a, quelque part chez nous, un lieu qui lui fait du bien. J’ai hâte de découvrir ceux que vous choisirez de partager dans le calendrier », souligne Bernard Généreux.

Douze photos recherchées

Au total, douze photographies seront choisies afin d’illustrer les douze mois du calendrier. Chaque participant peut soumettre un maximum de cinq images, mais une seule photographie par personne pourra être retenue.

Il n’est pas nécessaire que les clichés aient été réalisés en 2026. Les photographes peuvent donc fouiller dans leurs archives, à la condition que les images proposées soient présentées pour la première fois dans le cadre de ce concours.

Les photos doivent avoir été prises dans la circonscription, et être présentées dans un format horizontal, en couleurs, et à haute résolution. Les formats JPEG, JPG et PNG sont acceptés. Le titre de la photographie ainsi que l’endroit où elle a été prise doivent également être précisés lors de l’inscription.

Le concours est ouvert à tous les résidents de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, sans limite d’âge. Les participants mineurs doivent toutefois obtenir un consentement parental.

Les intéressés ont jusqu’au lundi 19 octobre à 9 h pour soumettre leurs photographies. Les douze œuvres sélectionnées seront accompagnées du nom de leur auteur dans le calendrier 2027, qui sera distribué dans la circonscription.