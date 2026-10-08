Ralph Lizotte conclut sa saison avec une victoire

À seulement 15 ans, Ralph Lizotte a terminé sa saison de course automobile de belle façon en décrochant récemment la première position lors de la finale à l’Autodrome Montmagny, devant des pilotes beaucoup plus expérimentés.

Le jeune pilote a ainsi conclu sa campagne au sommet du podium, devançant Éric Despont qui a pris le deuxième rang, et Gabriel Linteau qui est arrivé au troisième rang.

Cette victoire vient couronner une saison au cours de laquelle Ralph Lizotte a dû se mesurer à des compétiteurs adultes possédant plusieurs années d’expérience. Malgré son jeune âge, le pilote portant le numéro 11 a continué de progresser, et de faire sa place dans un environnement particulièrement compétitif.

Expérimenté malgré son jeune âge

Son parcours en course automobile ne date d’ailleurs pas d’hier. Ralph évolue dans ce milieu depuis l’âge de sept ans, et bénéficie depuis quelques années de l’appui de nombreux partenaires. Une trentaine de commanditaires de la région soutiennent aujourd’hui ses activités, et contribuent à son développement. Parmi ceux-ci figurent notamment Transit Métal, Buro Bar & Grill, Thibault GM La Pocatière, et VIP Thermopompe.

Il s’agit d’une fin de saison qui laisse entrevoir une suite intéressante pour Ralph Lizotte, qui poursuit son apprentissage avec l’ambition de continuer à gravir les échelons du sport automobile.