Les Petits ambassadeurs : Des produits locaux et des activités favorisant leur découverte dans les services de garde éducatifs

Près de 15 services de garde éducatifs et plus de 30 entreprises agroalimentaires sont engagés dans le projet Les Petits ambassadeurs, qui vise à faire découvrir les aliments locaux tout en favorisant de saines habitudes alimentaires chez les tout-petits bas-laurentiens.

Mise en œuvre conjointement par la Table intersectorielle en saines habitudes de vie (TIR-SHV) COSMOSS et la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, l’initiative touche déjà près de 900 enfants qui pourront devenir des ambassadeurs du plaisir de bien manger avec les produits d’ici.

Les Petits ambassadeurs est un concept développé en 2016 par la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il s’agit d’une accréditation destinée aux services de garde éducatifs qui se distinguent par une mise en valeur et un approvisionnement en produits locaux et nutritifs à leur menu. Au Bas-Saint-Laurent, les entreprises impliquées dans le projet pourront fournir des produits diversifiés, dont des légumes, de la viande et des œufs. Par ailleurs, plusieurs activités éducatives et d’exploration accompagneront l’accréditation d’un service de garde éducatif, telles que des ateliers de jardinage et de cuisine, des visites à la ferme ou des activités d’autocueillette.

« Si l’enfant retourne chez lui en partageant ses découvertes alimentaires, il devient un ambassadeur de l’agriculture et de la richesse du territoire. Nous sommes très fiers de ces premiers jumelages entre des services de garde et des producteurs/transformateurs, résultat de l’importante collaboration des partenaires engagés au sein du comité régional de mise en œuvre. Les résultats sont immédiats et concrets avec ces petits palais qui dégustent d’extraordinaires produits sains et de chez nous », souligne la coordonnatrice de la Table de concertation bioalimentaire, Mylène Blanchette.

Les Petits ambassadeurs est un projet déployé conjointement par la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie COSMOSS et la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent et avec le soutien d’un comité de mise en œuvre.

Source : La Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent