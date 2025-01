Les Petits régals des bois, un partage passionné

C’est une petite ferme nichée à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, qui élève avec soin sangliers, coqs à chair, porcs, bœufs et cailles. Depuis 2016, son objectif a toujours été de produire des aliments de qualité en respectant le bien-être des animaux. Tout ce que produit l’entreprise est local, artisanal, et surtout fait avec passion. Mais ce qui lui apporte encore plus de joie, dit la propriétaire Glennis Ouellet, « c’est d’accueillir des visiteurs, particulièrement des enfants ».

Témoignage de Glennis Ouellet

Quand un groupe d’étudiants d’un programme de Lachine est venu nous visiter, ce fut une journée remplie d’émotions et de découvertes. Ces jeunes — ou comme je les appelle, ces enfants — sont arrivés avec une curiosité débordante. C’est fascinant de voir des jeunes poser autant de questions précises et spontanées. Chaque question, qu’elle soit sur le comportement des sangliers ou sur la transformation de nos produits, nous rappelle pourquoi nous partageons notre quotidien.

Nous leur avons fait découvrir la vie de la ferme. Les sangliers, bien sûr, ont volé la vedette. Ils fascinent toujours par leur nature semi-sauvage. « Les sangliers, c’est dangereux? », nous demandent souvent les jeunes. On leur explique que ce ne sont pas des animaux agressifs. Ils sont comme des renards prudents : s’ils se sentent en sécurité, ils sont curieux et s’approchent volontiers. Les enfants les observent avec des yeux brillants, souvent impressionnés par leur allure robuste et leur comportement calme.

De belles valeurs

Nous avons aussi parlé de nos autres animaux, et de notre philosophie d’élevage. Tous nos animaux vivent en pâturage, avec des espaces pour se cacher ou se réfugier, selon leurs besoins. Ici, ils font ce qu’ils veulent, à leur rythme. C’est important pour nous de transmettre ces valeurs aux jeunes, pour qu’ils comprennent qu’une production respectueuse est possible et bénéfique.

Mais ce n’est pas seulement la ferme qui les a captivés. Ils ont découvert que même la graisse de sanglier peut être transformée en savon par une de nos collaboratrices. Valoriser chaque partie de l’animal, c’est une façon de respecter ce qu’il nous donne. Nous avons aussi partagé des échantillons de nos produits comme la viande, les œufs, et même des fruits de notre verger de genévriers.

Ce genre de visite est pour nous une occasion précieuse de transmettre un savoir souvent méconnu. Nous avons vu des visages s’illuminer lorsqu’ils comprenaient le lien entre ce qu’ils mangent et la vie des animaux à la ferme. Peut-être que parmi eux se trouve un futur agriculteur ou une future agricultrice qui choisira cette voie grâce à une visite comme celle-ci.

La vie à la ferme est un mode de vie qui demande du temps, de la patience, mais surtout de la passion. Chaque fois que nous ouvrons nos portes, c’est une chance de partager cette passion et, espérons-le, d’en inspirer d’autres à voir la beauté dans une agriculture de proximité. Accueillir ces jeunes fut un bonheur partagé.