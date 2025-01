La Société des plantes de Kamouraska : une semence d’histoire et d’avenir

Fondée en 2002, la Société des plantes est plus qu’une entreprise agricole : c’est un projet visionnaire enraciné à Kamouraska. À l’origine, le collectif se concentrait sur la préservation des semences patrimoniales, un héritage culturel et biologique qu’il était urgent de sauvegarder. L’idée était de produire des semences biologiques adaptées au climat québécois, et de les rendre accessibles aux jardiniers amateurs et professionnels.

Aujourd’hui, la Société des plantes est une référence en matière de biodiversité agricole. Chaque année, des dizaines de variétés de légumes, de fleurs et d’herbes sont cultivées, récoltées et soigneusement triées sur place. Les semences offertes sont issues de pratiques écologiques, sans aucun traitement chimique, pour garantir la pureté et la résilience des cultures.

L’entreprise s’inscrit également dans un mouvement éducatif. Par des ateliers et des partenariats, elle sensibilise la population à l’importance de préserver les semences locales, indispensables à notre autonomie alimentaire. Il va sans dire que l’entreprise a été enchantée de recevoir les jeunes entrepreneurs.

Témoignage de Patrice Fortier

Lors de la visite des jeunes entrepreneurs, il était impossible d’aborder la question du rôle des semences dans le système alimentaire, et dans la culture en général, sans une bonne base théorique. Nous les avons initiés à cet univers tout en déambulant dans les parcelles du jardin. Nous avons abordé les questions de la sélection génétique, de l’adaptation aux changements climatiques, tout en nous penchant sur les multiples facettes de l’entrepreneuriat agricole, de la gestion de l’inventaire des semences au marketing. Tout un programme!

Après les avoir bien saoulés de mots, une pause de théorie était nécessaire! Nous les avons initiés à la finition et au contrôle de qualité de nos produits, en leur faisant trier manuellement un lot de pois fraîchement récoltés, histoire qu’ils aient au bout des doigts la matière concrète dont on venait de parler. Nous avons vraiment été enchantés de ces échanges productifs pour tous.