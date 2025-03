Les Phénix enrichissent leur programme de hockey scolaire

Le 19 février dernier, l’École polyvalente La Pocatière a officiellement lancé une nouvelle offre dans son programme de hockey scolaire. Cette initiative vise principalement à intégrer les futurs élèves de première secondaire à l’aventure des Phénix, renforçant ainsi l’encadrement sportif et académique offert par l’institution.

Devant un public composé de joueurs actuels, de parents et de futurs hockeyeurs, l’organisation a présenté un bilan de la saison 2024-2025 des équipes M15 et M18, engagées dans le circuit scolaire RSEQ D3.

Une saison encourageante

Les résultats de la dernière saison ont mis en évidence la forte compétition présente en D3, notamment face à des formations bien implantées. Toutefois, les Phénix, constitués d’une majorité de jeunes joueurs, ont su montrer de belles promesses. L’équipe M15, composée principalement d’élèves de deuxième secondaire, ne comptait que trois joueurs de troisième secondaire, ce qui ne l’a pas empêchée de terminer douzième sur quinze au classement. Les entraîneurs demeurent optimistes quant à l’avenir de ces jeunes talents.

Au-delà des performances sportives, plusieurs points positifs ont marqué la saison, dont la qualité des entraînements, un suivi pédagogique rigoureux, un horaire adapté aux familles, ainsi que l’accès illimité et gratuit à la salle d’entraînement, « autant d’éléments qui témoignent du sérieux du programme et du bon climat qui y règne », déclare Andrée Malenfant, responsable pédagogique du programme de hockey Phénix.

Une équipe M14 D3 pour la saison 2025-2026

L’annonce de la création d’une équipe M14 D3 pour la saison 2025-2026 a suscité un vif intérêt chez les jeunes de sixième année et leurs parents. Avec cette expansion, les Phénix souhaitent favoriser la rétention des joueurs, et leur offrir des possibilités de développement, qu’ils intègrent une équipe officielle ou non. Une autre nouveauté marquante de cette année : un service de transport scolaire quotidien sera mis en place dès septembre 2025 à partir de Saint-Jean-Port-Joli, facilitant ainsi l’accès au programme pour un plus grand nombre d’élèves.