Une estampe pour sauver les cabourons

L’artiste Miguel Forest de Sainte-Hélène-de-Kamouraska met son talent au service de la protection des cabourons du Kamouraska avec une estampe originale baptisée Les îles de l’ancien monde, dont une partie des ventes sera remise à la Société des cabourons.

« Les cabourons du Kamouraska font partie intégrante de mon inspiration depuis longtemps », explique l’artiste en arts visuels. Après les avoir peints à plusieurs reprises, notamment lors d’une exposition au Centre d’art de Kamouraska en 2018, il leur rend hommage avec une estampe inédite réalisée en collaboration avec Atelier 27×27.

Le processus de création a nécessité plusieurs étapes. « Je dois faire plusieurs croquis pour déterminer la composition, transférer le dessin sur les matrices d’impression, et graver les détails à la gouge », détaille-t-il. Chaque épreuve est ensuite imprimée en deux passages de couleurs, un travail minutieux qui s’est étendu sur plus de deux semaines.

Inspiration créative

Inspirée du paysage côtier de la région, l’image ne représente toutefois pas un lieu précis. « Cette vue n’existe pas, mais elle rappelle des endroits comme la plage de Saint-Germain ou l’îlot Saint-André », précise Miguel Forest. Pour lui, les cabourons sont bien plus que des reliefs rocheux : « Ce sont des joyaux de quartz qui émergent de la plaine. Se promener sur ces rochers au milieu des pins rabougris, observer les rapaces planer sur les vents ascendants, c’est un monde en soi. »

En plus de son engagement artistique, Miguel Forest soutient activement la Société des cabourons, un organisme qui milite pour la conservation et la mise en valeur de ces formations naturelles emblématiques. « J’ai réalisé en tant que bénévole le logo et les pièces de communication graphique de la société, et récemment une carte des cabourons du Kamouraska, qui sera bientôt disponible », souligne-t-il.

L’estampe Les îles de l’ancien monde est offerte en édition limitée à 21 exemplaires imprimés à la main sur papier de qualité. Chaque pièce est numérotée et signée par l’artiste. Une partie des ventes sera remise à la Société des Cabourons afin de soutenir ses actions de sensibilisation et de préservation. L’œuvre est disponible directement sur le site de Miguel Forest, à l’adresse www.miguelforest.com.